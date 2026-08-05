Cătălin Avramescu, fost consilier al lui Traian Băsescu, suspect al DIICOT pe o acuzație gravă – pornografie infantilă, a fost astăzi în atenția autorităților. Dosarul a plecat de la acuzația fostei sale partenere.

„Un act cel puțin grotesc”

Într-o poziție transmisă Mediafax, fosta parteneră relatează de la ce situații pe care consideră că le-a trăit a plecat dosarul și de ce i-a făcut plângere penală fostului ambasador:

„Da, i-am fǎcut plângere lui Cǎtǎlin Avramescu la DIICOT pentru pornografie infantilă, considerând ca este un act cel puțin grotesc să-ți pozezi fetița de 4 ani în ipostaze obscene. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat acolo și la ce a fost supusă fetița mea, dar sunt sigură că totul va ieși la iveală și am încredere că instituțiile își vor face treaba”.

Fosta parteneră a consilierului fostului președinte combate poziția lui Avramescu („Avramescu minte cu nerușinare că ar fi vorba despre refuzul fetiței de a purta scutec”) și spune că este obișnuită „ca el să dea vina pe copii de fiecare dată când a fost vorba despre actele sale iresponsabile și abuzive”.

Încă o sesizare transmisă de fosta parteneră

Fosta parteneră susține că i-a mai făcut lui Avramescu o plângere la DGASPC – sesizare care s-a transformat într-un alt dosar la Parchetul de pe lângă Judecatoria Sectorului 1.

„Acuzația de la DIICOT este a doua pe care i-am adus-o, pentru ca, anterior, am trimis la DGASPC o sesizare cu privire la faptul ca acest “tată unic”, cum se autointitulează uneori (alteori afirmǎ cǎ se îndoiește de paternitatea sa, dar nu se grăbește să faca un test in acest sens), făcea baie complet dezbrăcat cu copiii, invocând ca așa se procedează în alte țări, deci nu avea niciun motiv să-si pună un slip/short pe el.

DGASPC, dupa ce a evaluat documentele justificative pe care le-am depus, a trimis sesizarea mea la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, unde exista o anchetă in curs cu privire la suspiciunea de abuz sexual si corupere sexuala a minorilor”, arată fosta parteneră în poziția transmisă Mediafax.

Acuzații grave ale fostei partenere

Aceasta spune că nu este normal ca doi copii de 4 si 6 ani „să fie obligați, în mod repetat, să stea în cadă cu un bărbat complet gol si sa fie puși in situația de a se uita la el? Asta mi-a relatat fetita, ca tatal ii punea sa se uite la el “ca la televizor”, el stand dezbrăcat în fata lor.

Mai mult decat atat, în tot timpul petrecut acasa la tata, copiii erau tinuți dezbrăcati în orice moment – la joaca, la masa, la somn, inclusiv pe timp de iarna, fiind fotografiați in permanență, in diferite ipostaze în care el ii punea să stea si, eventual, cu diferite accesorii pe care ii punea pe ei (caciulite de blana, caști, măsti etc.); el, la rândul sau, stătea dezbrăcat complet.

Nu a contat ca băietelul îi cerea să nu-l mai fotografieze așa, că e rușine, nu l-a interesat… O vreme, am tot căutat explicații de ce copiii începuseră să aibă un comportament nefiresc pentru vârsta lor, pâna într-o zi, când băiețelul m-a întrebat: “Mama, tu de ce nu faci baie dezbrăcată cu noi, ca tata face?!”.

Atunci a fost momentul in care am realizat ce se întamplă, l-am confruntat pe tatǎ şi am discutat cu o serie de psihologi ăi terapeuti, ca sa mi se explice de unde provine acest comportament al copiilor. Mi s-a spus ca, la vârsta aceasta, copiii doar imita ce vad si, in niciun caz, ei nu au initiativa unor astfel de comportamente precum cele pe care le-am prezentat autorităților. Tatal m-a mintit, așa cum are obiceiul, că a facut baie dezbrăcat cu ei o singura data. I-am spus ca, daca se va mai repeta, voi anunța autoritățile.

Când am avut confirmarea faptului ca, de fapt, evenimentul nu fusese singular, i-am comunicat ca voi lua masuri și am anunțat instituțiile abilitate și organele de aplicare a legii”, arată fosta parteneră.

Acesta susține că Avramescu a hărțuit-o ulterior cu „reclamații peste reclamații, toate clasate sau dovedite a fi acuzații mincinoase, doar pentru a redirecționa interesul de la problema reala, respectiv abuzurile lui”.

„În mod constant, m-a vorbit de rau in fata copiilor, i-a manipulat, i-a fortat sa spuna minciuni; Intervievat de procurori, băietelul meu a spus ca nu-si mai dorește sa meargă la tata, pentru ca-l amenința si il forțează sa spuna lucruri neadevărate despre mine, familia mea si apropiati, asta pe langa celelalte comportamente prezentate mai sus”, susține fosta parteneră.

„Încurajez toate femeile care sunt victime ale violenței în familie să găsească puterea necesară de a ieși din mediul toxic”

Aceasta spune că va face tot ce îi va sta în putință să își protejeze copiii:

„Siguranța lor, creșterea lor într-un mediu armonios reprezintă obiectivul meu principal in aceasta viață. Nu am vrut nicio clipa ca situația noastră să fie transferata în spațiul public, dat fiind că nu am nevoie de păreri, pentru că nu știe nimeni mai bine decât mine prin câte am trecut în relația cu acest om si câte au pătimit cei mici din cauza acestui personaj care nu stie decât sa comită abuzuri si apoi sa se victimizeze în spațiul public. (…) Încurajez toate femeile care sunt victime ale violenței in familie să găsească puterea necesara de a iesi din mediul toxic în care se află și să se apere pe ele si pe puii lor așa cum știu ele mai bine. De-a lungul timpului au fost multe feluri de agresiune la care am fost supusă, acesta a fost motivul despărțirii”.

Avramescu respinge acuzațiile, DIICOT face cercetări

Într-o declarație pentru un post de televiziune, Cătălin Avramescu susține că întreg dosarul său de la DIICOT are legătură cu răzbunarea fostei partenere de viață care a pierdut mai multe procese, spune că este nevinovat și că o va da pe aceasta în judecată din nou.

„Astăzi am fost chemat la DIICOT în cea mai ridicolă plângere care a fost depusă în istoria acestei instituții. O doamnă, mama biologică a celor doi copii ai mei, care a pierdut deja 3 (trei) procese cu subsemnatul doar anul acesta, și care este în curs de executare silită pentru că refuză să respecte o hotărâre a Judecătoriei sectorului 1, a făcut plângere la DIICOT cum că am „produs și distribuit pornografie infantilă”.

Probe? Zero. A depus la dosar 2 (două) fotografii cu unul din copii după ce ieșise din baie și refuza să pună Pampers. Ați citit bine. Pampers. Mai este altceva? Da. Ceva ce i-am spus eu procurorului. Doamna mi-a trimis și ea asemenea poze. Ca milioane de alți părinți, și noi am trecut prin această fază, când copiii sunt… copii. Comentariul doamnei, după ce a primit poza: „Așa face și la mine. Când intră în casă își aruncă toate hainele”.

Cum să te duci cu așa ceva la DIICOT? Eu de patru luni nu mi-am văzut copiii. În disprețul legii. Doamna refuză să mă lase să vorbesc cu copiii. Doamna refuză să ii lase la mine conform deciziei judecătoriei. Și își imaginează că poate să mă preseze așa, lansând acuzații iresponsabile în spațiul public. Pe mine nu mă intimidează. Nu am nimic de ascuns și nimic de negat – toată povestea este produsul unei minți care și-a pierdut busola morală. O voi da în judecată în civil pentru calomnie. O voi acționa în judecată în penal pentru încercarea de inducere în eroare a autorităților judiciare.

În viață ajungem, uneori, să ne certăm unii cu alții. Dar și atunci, în toiul supărării, trebuie să păstrăm un rest de decență. Doamna a trecut cu mult dincolo de orice este acceptabil.

În ce o privește, procedura de executare siltă merge înainte. Acum va avea și alte două procese în care va trebui să explice ce a avut în cap când a formulat acest denunț calomnios.

susține Avramescu într-o poziție publică Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris sau m-ați sunat. Aș vrea să știți că eu sunt foarte bine. Sunt liniștit. Nu mă tulbură nimic. Doar îmi pare rău de copii. Speram să aibă o mamă mai bună. Și îmi este tare dor de ei. Am să îi văd în curând, pentru că există totuși o lege în țara asta”,

DIICOT a anunțat astăzi oficial că face cercetări în dosar pe acuzația de pornografie infantilă.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un bărbat ar fi realizat două fotografii unei minore (de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale, pe care le-ar fi deținut și stocat. Totodată, acesta ar fi distribuit imaginile, în care minora ar fi apărut nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu ar mai fi locuit cu bărbatul„, arată DIICOT.