UPDATE 12.47. Autoritățile judiciare comunică oficial situația din dosarul lui Cătălin Avramescu: „bărbat cercetat pentru pornografie infantilă”:

„La data de 5 august 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de pornografie infantilă.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un bărbat ar fi realizat două fotografii unei minore (de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale, pe care le-ar fi deținut și stocat.

Totodată, acesta ar fi distribuit imaginile, în care minora ar fi apărut nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu ar mai fi locuit cu bărbatul.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

Potrivit unor surse judiciare, la perchezițiile făcute – anchetatorii nu ar fi obținut probe în plus în cazul Cătălin Avramescu.

UPDATE 12.13. Surse judiciare au precizat pentru Mediafax că fostul consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, are deja calitatea de suspect în dosarul DIICOT pe acuzația de pornografie infantilă formulată în dosar.

Cătălin Avramescu, fostul consilier al lui Traian Băsescu, este audiat la DIICOT, după o plângere pe o acuzație extrem de gravă: pornografie infantilă.

Surse judiciare susțin că plângerea în fața procurorilor ar fi fost formulată de fosta parteneră de viață a lui Cătălin Avramescu.

Potrivit Cancan, fostul consilier al lui Traian Băsescu are o dispută și în instanță cu fosta parteneră, fiind acuzat de intimidare și hărțuire. Mai multe ordine de protecție au fost solicitate în acest caz, unul dintre ele fiind retras de Cătălin Avramescu, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Contactată de Mediafax, fosta parteneră de viață a lui Avramescu a confirmat că există o anchetă în desfășurare în această situație, dar nu a dorit să dea mai multe detalii, trebuind să se consulte cu avocatul.

Cătălin Avramescu (59 de ani) este publicist iar în ianuarie 2008 a fost numit consilier de stat în cadrul Cancelariei președintelui Traian Băsescu.

Începând din anul 2005, este lector la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București, predând cursurile de istorie a gândirii politice, filozofie politică și etică.

Ulterior, în 15 iunie 2011 a fost numit în funcția de ambasador în Finlanda și Estonia, de fostul președinte Traian Băsescu.

Pe 5 aprilie 2016, Avramescu a fost rechemat din funcția de ambasador de către fostul președinte Klaus Iohannis, din motive profesionale.

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