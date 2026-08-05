PSD cere suspendarea tuturor planurilor de management pentru siturile Natura 2000, anunță ministrul Mediului

„PSD tocmai a depus amendament la Strategia privind biodiversitatea să se suspende aplicarea tuturor planurilor de management pentru siturile Natura 2000”, a anunțat miercuri Diana Buzoianu, pe rețelele sociale. Proiectul a fost transmis Camerei Deputaților, care este for decizional.

Siturile Natura 2000 fac parte din rețeaua europeană de arii naturale protejate și au rolul de a conserva habitate și specii de interes comunitar. Pentru fiecare dintre aceste zone sunt elaborate planuri de management, documente care stabilesc măsurile de conservare și regulile după care pot fi desfășurate activități precum agricultura, silvicultura, investițiile sau proiectele de infrastructură.

Buzoianu: Pot fi blocate fonduri europene pentru investiții

Potrivit ministrului interimar al Mediului, suspendarea aplicării acestor planuri ar putea avea consecințe directe asupra finanțării europene.

„România riscă să aibă fonduri europene blocate de miliarde de euro dacă trece acest amendament, asta pe lângă miliardul de euro pierdut din PNRR”, a avertizat Diana Buzoianu.

Ministrul susține că impactul nu s-ar limita la domeniul mediului, ci ar putea afecta investiții finanțate din bani europeni în mai multe sectoare.

„Vorbim de fonduri europene care vor fi blocate, care sunt folosite astăzi pentru autostrăzi, școli, spitale, infrastructură națională”, a scris Diana Buzoianu.

Regulile privind pesticidele și compensarea proprietarilor, modificate în Senat

Strategia națională pentru biodiversitate reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În forma adoptată marți de Senat, documentul a fost modificat prin mai multe amendamente susținute de PSD și AUR, criticate de Guvern și de Ministerul Mediului, care susțin că acestea ar putea afecta angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene.

Printre modificările adoptate se numără reformularea țintei privind reducerea cu 50% a riscului de poluare cu nutrienți și pesticide, astfel încât aceasta să nu mai implice în mod obligatoriu reducerea cu 50% a cantității de pesticide utilizate.

De asemenea, senatorii au introdus compensarea integrală pentru proprietarii și administratorii de terenuri afectați de măsurile de conservare, au modificat țintele privind suprafețele aflate sub protecție strictă și au eliminat prevederi referitoare la auditarea administrării ariilor naturale protejate.