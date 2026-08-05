Marius Budăi: „PSD nu va vota o lege a salarizării care dinamitează societatea. O lege a salarizării se face cu sindicatele la masă, nu în stradă”

Fostul ministru al Muncii declară că partidul său nu va vota o lege care dinamitează societatea, doar pentru a bifa un jalon din PNRR.

„Atât i-a dus capul pe colegii noștri de la USR în 2021, când scriau la PNRR”, afirmă el.

Marius Budăi critică legea salarizării: „Care lege a salarizării? Noi nu avem o lege, nu avem o propunere de lege a salarizării. Noi, PSD, nu vom vota o lege care dinamitează societatea. Am avut parte de o conferință de presă de trei ore a domnului ministru Pîslaru (…), am văzut cum dumnealui se lăuda că ce de sporuri a tăiat și ce multe lucruri bune a făcut în acea lege, după care am văzut sindicatele în stradă și imediat, domnul Pîslaru nu mai era legea lui, era legea lui Manole de la PSD. Nu știu când ne spunea adevărul, în conferința de trei ore sau după ce sindicatele au ieșit în stradă? Noi le-am spus foarte clar: nu vom vota o lege care dinamitează o societate, doar pentru a bifa un jalon din PNRR”.

În opinia sa, „câștigul României, ca să vedeți cât de bine s-a negociat PNRR, câștigul României, dacă se face această lege, este de 50 de milioane de euro. Pierderea României, dacă nu se face jalonul, este de 770 de milioane de euro. Atât i-a dus capul pe colegii noștri de la USR în 2021, când scriau la PNRR. O lege a salarizării se face cu sindicatele la masă, nu cu sindicatele în stradă”.

Marius Budăi: Peste 60% din angajați pierd sau rămân cu salariile înghețate

La remarca realizatorului că legea salarizării nu e menită să majoreze toate lefurile bugetarilor, ci să reducă diferențele de plată din sistem și că în realitate, cei mai mulți bugetari au de câștigat din legea salarizării, Marius Budăi a replicat: „Nu, nu. Peste 60% din angajați pierd sau rămân cu salariile înghețate pe o perioadă foarte mare de cinci ani de zile, în contextul în care mulțumită politicilor domnului Bolojan, nu-i așa, avem o inflație cu două cifre, cea mai mare inflație din UE, proiecția acestei legi pe următorii cinci ani pentru peste 60% din salariați este ca să rămână salariile pe loc pentru următorii cinci ani. Și un termen de sume compensatorii, nu clarifică nimeni ce înseamnă acele sume compensatorii, dacă din sumele compensatorii se plătesc sau nu se plătesc contribuții, sunt socotite contribuții la pensie, se calculează, nu se calculează”.