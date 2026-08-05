ÎCCJ se pronunță mâine în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru tentativă de lovitură de stat

UPDATE 18.50.Curtea Supremă de Justiție a amânat pentru mâine, la ora 9.00, pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată.

Dosarul a ajuns la ÎCCJ în urma contestațiilor formulate împotriva deciziei Curții de Apel București, care hotărâse începerea judecății pe fond.

Din cauza schimbării unui magistrat din complet, dezbaterile au fost reluate de la zero. Judecătorii ÎCCJ analizează legalitatea rechizitoriului, în cameră preliminară, pentru a stabili dacă dosarul va fi trimis în judecată pe fond sau restituit procurorilor.

Miercuri, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul privind tentativa de lovitură de stat.

Horațiu Potra a ajuns la ÎCCJ.

Dosarul a fost amânat pe 29 iunie de către ÎCCJ, pentru data de 5 august.

În acest dosar este vizat și mercenarul Horațiu Potra, precum și alți 20 de inculpați.

Zeci de oameni s-au adunat în fața ÎCCJ, pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Procurorii îl acuză pe fostul candidat că s-a întâlnit cu Potra și a discutat planul, a transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist, inclusiv în emisiuni TV, a apelat la lideri de organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.

Rechizitoriul detaliază cum, înainte și după anularea alegerilor, au fost activate rețele de propagandă online. Acestea promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse.

Ele au vizat amplificarea tensiunilor sociale, folosind platforme ca Facebook și TikTok, unde s-au viralizat masiv mesaje pro-Georgescu și materiale instigatoare la violență.