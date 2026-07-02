Conflict juridic între ÎCCJ și Guvernul Bolojan? Discuții pentru a decide dacă Executivul sesizează CCR

Potrivit agendei ședinței de joi a Guvernului, Executivul discută dacă va sesiza CCR în legătură cu un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și ÎCCJ după ce instanța condusă de Lia Savonea a dat în judecată guvernul Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii, scrie G4Media.

Curtea Supremă de Justiție a dat în judecată Guvernul Ilie Bolojan, la sfârșitul lunii martie, pentru neplata sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, după ce ÎCCJ oricum făcuse plângere prealabilă împotriva Guvernului.

Pe ordinea de zi a Guvernului este o „informareprivind litigiul promovat de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului României și a Ministerului Finanțelor (dosar nr.1844/2/2026 – Curtea de Apel București) prin care se urmărește obligarea Executivului la suplimentarea bugetului cu sumele aferente titlurilor executorii scadente în anul 2026” și „Notă privind oportunitatea sesizării Curții Constituționale în legătură cu un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvernul României și Înalta Curte de Casație și Justiție”.