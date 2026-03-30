După ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis, în întocmirea bugetului de stat, să mute banii de la drepturile salariale ale magistraților la ajutoarele sociale pentru pensionari și plățile restante ale administrațiilor locale, Curtea Supremă de Justiție a dat în judecată Guvernul Ilie Bolojan.

ÎCCJ cere Curții de Apel următoarele:

Guvernul și ministerului de Finanțe să fie obligate la punerea la dispoziția reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026

să emită actele administrative şi efectuarea tuturor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii, scadente în 3. anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul;

să stabileacă prin dispozitiv un termen de executare de maxim 10 zile precum şi amenzii prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 544/2004, respectiv amenda în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, în sarcina persoanelor responsabile, respectiv ministrul Finanțelor şi prim-ministrul României, pentru neexecutarea obligației stabilite prin hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi obligarea acestora la plata despăgubirilor pentru neexecutare;

să aplice penalitățile de 2% pe fiecare zi de întârziere.

ÎCCJ invocă în acțiunea în Justiție o serie de motive, printre care:

Refuzul nejustificat al Ministerului Finanțelor şi Guvernului de a pune la dispoziția reclamantei sumele necesare pentru achitarea drepturile salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești definitive

Prin acest refuz nejustificat sunt încălcate, de asemenea, așa cum vom arăta în continuare, principiile constituționale care constituie pilonii de construcție ai statului de drept, respectiv: Articolul 1 alin. 3, alin. 4 şi alin. 5 din Constituţie: Încălcare a principiului separaţiei puterilor în stat, subminând legitimitatea instanţelor judecătoreşti;

Articolul 16 privind egalitatea în drepturi, nimeni nu este mai presus de lege.

Articolul 21 alin. 2 şi 3 – Accesul liber la justiție sub cele două componente: dreptul la un proces echitabil în faza de executare, dar şi soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Articolul 41 din Constituţie: Afectarea protecţiei sociale a salariaților prin condiţiile şi termenii impuşi asupra drepturilor salariale restante.

Articolul 44 din Constituţie: Limitarea dreptului la proprietate, în ceea ce priveşte reeşalonarea drepturilor salariale restante pe o perioadă de încă 5 ani

Articolul art. 115 alin. 4 şi 6 din Constituţie: afectează, în sens negativ, dreptul fundamental la proprietate, astfel cum înțelesul constituțional al verbului ,,a afecta” a fost definit în jurisprudența Curții Constituționale, contravenind în acest mod dispozițiilor art. 115 alin. 6 din Legea fundamentală.

Articolul 6 al CEDO: imposibilitatea executării silite şi refuzul achitării drepturilor de la data rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti afectează dreptul la un proces echitabil şi accesul la o instanţă eficientă. – art. 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Prin neachitarea sumelor restante este afectat dreptul de proprietate al tuturor judecătorilor care sunt în posesia unor titluri executorii neplătite de mai bine de 10 ani, încălcându-se art. 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenția Europeană а Drepturilor Omului.

Încălcarea principiului securității raporturilor juridice

Procesul va fi decis în Secția de Contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.