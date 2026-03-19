Curtea Supremă de Justiție anunță că dă în judecată Guvernul Ilie Bolojan pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești. Executivul a luat banii de la magistrați și i-a dat la ajutoarele pentru pensionari și primării

Înalta Curte de Casație și Justiție - ordonator principal de credite pentru toate instanţele judecătoreşti - anunță în această seară că va iniția o acțiune în Justiție pentru obligarea Guvernului să asigure sumele în vederea executării obligațiilor exigibile.
Sorina Matei
19 mart. 2026, 20:02, Justiţie

După ce Executivul condus de Ilie Bolojan a decis astăzi, în întocmirea bugetului de stat, să mute banii de la drepturile salariale ale magistraților la ajutoarele sociale pentru pensionari și plățile restante ale administrațiilor locale, Curtea Supremă de Justiție, condusă de magistratul Lia Savonea, anunță că dă în judecată Guvernul Ilie Bolojan pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești.

„Guvernul României adoptă măsuri cu efect de restrângere și de afectare a drepturilor judecătorilor. Practica ridică semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor statului de drept”

„Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act cu îngrijorare de atitudinea Guvernului României care în mod constant și sistematic a adoptat măsuri cu efect de restrângere și afectare a drepturilor judecătorilor, începând cu intervențiile asupra regimului pensiilor și continuând, în prezent, cu ignorarea obligațiilor legale de executare a hotărârilor judecătorești definitive.

Această evoluție nu este una izolată. Ea reflectă o practică care ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor statului de drept.

Executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Executarea nu poate fi amânată, reinterpretată sau făcută discreționar.

Atunci când obligațiile stabilite prin hotărâri definitive sunt, în mod repetat, supuse unor mecanisme de reeșalonare unilaterală, prin care statul, în calitate de debitor, își arogă dreptul de a decide singur când și cum își execută propriile obligații, vorbim despre un comportament incompatibil cu ordinea juridică”, susține Curtea Supremă într-un comunicat.

Comunicat ÎCCJ

„ÎCCJ nu acceptă ca hotărârile instanțelor să fie tratate ca simple opțiuni. Respectarea hotărârilor este o obligație constituțională”

„Drepturile recunoscute prin hotărâri judecătorești reprezintă creanțe certe, protejate ca bunuri. Amânarea repetată a executării acestora, pe perioade extinse, afectează direct dreptul de proprietate și subminează securitatea juridică.

Instanţa supremă, în calitatea sa de ordonator principal de credite pentru instanțele judecătorești, nu poate accepta ca hotărârile pronunțate de instanțe să fie tratate ca simple opțiuni. Respectarea lor este o obligație constituțională și internațională a statului român.

În aceste condiții, Înalta Curte solicită încetarea practicilor de reeșalonare unilaterală. În absența unor măsuri conforme cu legea, vor fi inițiate toate demersurile legale necesare, inclusiv o acțiune în justiție pentru obligarea Guvernului să asigure sumele în vederea executării obligațiilor exigibile.

Statul de drept nu este negociabil. Hotărârile judecătorești nu sunt facultative. Guvernul nu poate evita la nesfârșit executarea acestora pentru că legea nu este opțională„, încheie ÎCCJ.

