Curtea Supremă de Justiție restituie a treia oară dosarul Mineriadei din 13-15 iunie către Pachetul Militar. Unde au greșit procurorii

Sorina Matei
30 apr. 2026, 13:36, Justiţie

În dosarul Mineriadei din 13-15 iunie, completul ÎCCJ a decis restituirea cauzei către Parchetul Militar pentru că procurorii nu știu să descrie faptele.

Curtea Supremă de Justiție a decis astăzi:

  • admite în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre și partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne.
  • Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/77/P/2014 din data de 27 martie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția Parchetelor Militare, în ceea ce privește descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă.
  • Exclude din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă.
  • Restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare.
  • Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate în cauză. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiției a onorariilor avocaților desemnați din oficiu, după cum urmează: – câte 500 lei pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru inculpați, onorariu parţial, până la prezentarea apărătorilor aleşi;
  • – câte 5087 pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/părţile civile din Tabelele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; –
  • 5116 pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/succesori din Tabelul nr. 10. Cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în Camera de consiliu, azi, 30 aprilie 2026.

Instanța a mai decis de două ori să restituie dosarul către procurorii militari.

Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 a fost restituit la Parchetul Militar de către instanța supremă în două rânduri principale în perioada recentă, pentru refacerea anchetei de la zero:

Mai 2019: Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis prima restituire a dosarului către Parchetul Militar. Magistrații au constatat atunci nelegalitatea rechizitoriului și au dispus anularea tuturor probelor administrate.

10 decembrie 2020: ÎCCJ a dispus, printr-o decizie definitivă, o nouă restituire a dosarului la Parchetul Militar. Această hotărâre a obligat procurorii militari să refacă integral urmărirea penală, după ce s-a stabilit din nou nulitatea rechizitoriului.

