Marius Voineag, o nouă funcție în Parchetul General, la cererea procurorului general al României, Cristina Chiriac. Fosta șefă a DIICOT iese la pensie

Secția de procurori din CSM a aprobat astăzi în unanimitate (6 pentru – 0 împotrivă) ca fostul șef al DNA, Marius Voineag, numit de președintele Nicușor Dan adjunct al Parchetului General, să îndeplinească până pe 29 iunie 2026 funcția de procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Mutarea temporară a lui Voineag vine în urma unei solicitări a procurorului general al României, Cristina Chiriac. Voineag preia astfel până în iunie 2026 funcția pe care a avut-o înainte să fie numit procuror șef al DNA în 2023.

Astfel, Marius Voineag va fi delegat în funcția de procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 06.05.2026 până la data de 29.06.2026, inclusiv, sau până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii.

Tot astăzi, Secția pentru Procurori din CSM a decis să înainteze către Preşedintele României, Nicușor Dan, propunerea de eliberare din funcţie, prin pensionare, fostei șefe a DIICOT, Alina Albu, începând cu data de 14.05.2026. Decizia a fost luată și în acest caz în unanimitate.

În urma numirii șefilor marilor parchete de către Președintele Nicușor Dan, Secția pentru Procurori din CSM a decis încetarea activității în cadrul DNA/ DNA Iași a Cristinei Chiriac (numită procuror general al României, încetarea activității în fruntea DIICOT Timișoara a lui Codrin Miron (numit procuror șef DIICOT), încetarea mandatului de șef al serviciului Tehnic și adjunct al DNA în cazul lui Viorel Cerbu (numit procuror șef al DNA) și încetarea mandatului de șef al DNA Pitești pentru Marius Ștefan (numit adjunct al DNA).