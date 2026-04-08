Președintele României a semnat decretele de numire, începând cu 15 aprilie, pentru șefiile marilor parchete:

UPDATE. 20.12: Nicușor Dan: Trebuie să avem o anumită calitate a sesizărilor pe corupție pe care nu știu dacă le avem acum. (conferința de presă s-a încheiat)

UPDATE. 20.04: Nicușor Dan, despre criticile vizavi de numiri: Aștept argumentele.

UPDATE. 20.03: Nicușor Dan: Numirile la serviciile de informații vor veni relativ curând.

UPDATE. 19.51: Nicușor Dan: Principala problemă este corupția. Trebuie să fie un obiectiv și pentru DNA și PG. La DIICOT, marile rețele de trafic de droguri și evaziune fiscală.

UPDATE. 19.48: Nicușor Dan despre dosarul DIICOT/ înscenarea din alegeri, în care sunt implicați oamenii din campania sa: „Persoanele nu au fost în echipa mea de campanie. În echipa mea au fost 10 persoane. (…) Persoanele erau subcontractori. Mi se pare că trebuie să fie penalizați pe infracțiunile sâvârșite”.

UPDATE. 19.44: Nicușor Dan: Sunt convins că e o alegere bună. Nu am cerut oamenilor demisii în alb, e un mandat de 3 ani. Sunt alegeri pe care mi le asum. Românii, dacă eu greșesc, mă vor penaliza. (…) Decizia îmi aparține. Cred că am luat o decizie bună.

UPDATE. 19.40: Nicușor Dan: Nu o să avem rezultate în 3 luni, dar în 6 luni sau 1 an vom avea rezultate. (…) Dl Voineag a candidat singur pe post. (…) Dl Voineag a venit la mine de 2 ori în activități curente ale domniei sale.

UPDATE. 19.36: Nicușor Dan: Cred că românii s-au așteptat la un președinte care gândește cu capul lui. Cred profund că decizia pe care am luat-o e corectă. (…) Cred că e nevoie de oameni la șefia parchetelor care să rupă ritmul.

(…) Dacă formatorii de opinie greșesc, cine îi penalizează?

UPDATE. 19.35: Nicușor Dan: Consultarea pe Justiție o să o facem, da. (…)

UPDATE. 19.32: Nicușor Dan despre blocajul Secției Speciale pe investigarea magistraților: Trebuie CSM să spună care e problema cu procurorii, ca să vedem de ce nu sunt numiți.

UPDATE. 19.31. Nicușor Dan despre schimbarea lui Bolojan: Nu e util să vorbim pe scenarii.

UPDATE. 19.30. Nicușor Dan: Noi știm ce s-a întâmplat la mineriadă în linii mari. E o chestiune de management. Fără discuție, e un eșec al Justiției.

UPDATE. 19.29. Nicușor Dan: Nu a existat o consultare a coaliției. Tot procesul a început cu voința procurorului de a se înscrie în concurs. Dacă vrei să te lupți cu mafia, vino și te înscrie în concurs.

UPDATE. 19.25. Nicușor Dan explică numirile lui Voineag și Florența: Am reproșat lui Voineag și Florența că CSM refuză unii procurori la Secția specială pentru magistrați, pe hotărârile ÎCCJ, polițiștii judiciari, echipamentele…Pe aceste chestiuni noi nu am auzit în spațiul public – nu am auzit critici, nici o poziție fermă – că activitatea noastră e ineficientă din aceste cauze.

A doua critică: cum vede cetățeanul activitatea parchetelor. Nu vede că DNA și PG se ocupă cu marea corupție sau că inspectorul de la protecția consumatorului se duce să ia mită. Astea sunt lucrurile pe care le-am reproșat.

Pe de altă parte, sunt oameni care au structurat activitatea parchetelor pe care le-au condus și care au expertiză. Expertiza lor poate să fie utilă din poziția din adjunct.

UPDATE. 19.24. Nicușor Dan, răspunde întrebărilor Mediafax: Sunt foarte optimist că se vor uita la evaluări. În al doilea rând, procesele de condamnare durează câtiva ani.

UPDATE. 19.20. Nicușor Dan vorbește despre activitatea DNA Iași.

UPDATE. 19.16. Nicușor Dan: Cine apără reputația unui procuror? Teoretic, CSM. (…) Dar în spațiul public? Regulamentul interzice unui procuror să răspundă public dacă este atacat mediatic. Dacă șeful nu-l apără, rămâne cu tinichea de coadă.

UPDATE. 19.15. Nicușor Dan: Am luat decizia după capul meu. Am vorbit zeci de ore cu zeci de procurori. Dna procuror Chiriac: am avut multe discuții din ianuarie informale. Am întrebat care este cea mai bună ST DNA, PG și DIICOT din România.

Pe DNA era menționată DNA Iași și pe DIICOT – Timișoara, ca cele mai bune din țară. Am fost extrem de surprins când am văzut atacurile pe dna Chiriac.

Președintele Nicușor Dan prezintă rezultatele DNA Iași sub Cristina Chiriac.

UPDATE. 19.10. Nicușor Dan: Procurorii adjuncți nu contează în procesul de decizie. E ca la viceprimari. Decizia nu este la ei. A fost un protest la Cotroceni, ca răspuns la mai multe acuze: am de 100 de ori mai multă informație decât dvs. Și imediat: l-au îmbrobodit serviciile, sistemul, e rupt de realitate.

UPDATE. 19.09. Nicușor Dan: Acestea nu sunt propunerile PSD. Dacă Falcone ar fi în viață și ar vrea să devină PG, ar trebui dosar la MJ, să fie audiat de comisia de la MJ și ministrul Justiției să trimită propunerea CSM. Nu cred că Falcone era pesedist.

Nu există ceva mai fals că foștii procurori șefi vor conduce instituțiile.

UPDATE. 19.07. Nicușor Dan: Multe lucruri care au apărut în spațiul public sunt false și au fost de rea credință. Acuz de rea credință pe cei care știau informația și au transmis-o fals sau trunchiat.

UPDATE. 19.05. Nicușor Dan: Am așteptarea de la noii procurori șefi să comunice cu procurorii din subordine. Legislativ, colaborare cu poliția.

UPDATE. Președintele Nicușor Dan a numit procurorii șefi ai marilor parchete din România, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a înaintat propunerile pentru cele 8 funcții pentru conducerile Ministerului Public, DNA și DIICOT către Palatul Cotroceni.

Singura propunere respinsă de președintele Nicușor Dan este Gill Julien Grigore Iacobici, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, nominalizat pentru funcția de adjunct al DIICOT.

Astfel, președintele Nicușor Dan i-a numit pe următorii:

Ministerul Public (Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție):

Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași devine Procuror General al României

Marius Voineag, fostul șef al DNA, devine adjunct al Procurorului General al României

Direcția Națională Anticorupție:

Viorel Cerbu, actualul adjunct al DNA, devin Procuror șef DNA

devin Marinela Mincă, actuala șefă a Secției Judiciare a DNA, devine adjunct DNA

devine Marius Ionel Ștefan, actualul șef al DNA Pitești, devine adjunct DNA

DIICOT:

Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, devine Procuror șef DIICOT

Alex Florența, fostul procuror general al României, devine adjunct al DIICOT

Știre inițială: Președintele României, Nicușor Dan, va susține miercuri, 8 aprilie 2026, ora 19:00, o conferință de presă, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe decizia sa în privința numirii procurorilor șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT.

Tot astăzi, șeful statului a anunțat că „FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre care SRI, a anunțat destructurarea unui atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice.

Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”.

Președintele Nicușor Dan a primit ieri de la ministrul Justiției, Radu Marinescu, propunerile pentru șefiile marilor parchete, după finalizarea procedurii legale.

Astfel, ministrul Justiției, a înaintat către președintele României, următoarele propuneri:

Ministerul Public (Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție):

Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, respinsă de pentru Procurori a CSM și reaudiată de MJ, pentru ocuparea funcției de procuror șef al PÎCCJ

respinsă de pentru Procurori a CSM și reaudiată de MJ, Marius Voineag, fostul șef al DNA, fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct al PÎCCJ

Direcția Națională Anticorupție:

Viorel Cerbu, actualul adjunct al DNA, cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de Procuror șef DNA

cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, Marinela Mincă, actuala șefă a Secției Judiciare a DNA, respinsă de Secția pentru Procurori a CSM dar reaudiată, pentru funcția de adjunct DNA

respinsă de Secția pentru Procurori a CSM dar reaudiată, Marius Ionel Ștefan, actualul șef al DNA Pitești, cu aviz pozitiv al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct DNA

DIICOT:

Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de Procuror șef DIICOT

al Secției pentru Procurori a CSM, Alex Florența, fostul procuror general al României, fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct al DIICOT

fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, Gill Julien Grigore Iacobici, cu aviz negativ al Secției pentru Procurori a CSM dar reaudiat, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT

Nicușor Dan: “În momentul în care voi primi propunerile, voi analiza”

“Pentru procurori, aștept să primesc de la Ministrul Justiției. În momentul acesta, nu am primit oficial propunerile pentru niciuna dintre cele 8 funcții care au fost scoase la concurs. În momentul în care voi primi, voi analiza”, a spus astăzi, la Timișoara, Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a spus la începutul lunii martie, la Varșovia, că este „în complet dezacord” cu ceea ce speculează în social media despre numirea procurorilor de rang înalt.

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată. Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media.

Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan.

Ce prevede legea

Potrivit legii, Președintele României poate aproba sau refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.