UPDATE. DNA anunță oficial perchezițiile de la CJ Brăila:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu, prin care ar fi fost obținute foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane, în legătură cu modul de alocare a unor fonduri publice.

În cursul zilei de 20 mai 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Brăila.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

Procurorii DNA fac percheziții la CJ Brăila, condus de Francisk Iulian Chiriac (PSD), președinte și al PSD Brăila.

Perchezițiile sunt și la clubul de handbal HC Dunărea Brăila, procurorii suspectând săvârșirea mai multor fapte de corupție.

Clubul sportiv HC Dunărea Brăila este condus de ginerele fostului premier Mihai Tudose, Adrian Manole.

DNA nu va formula astăzi acuzații, spun surse judiciare.

DNA a mai făcut săptămânile trecute percheziții și la CJ Bistrița și CJ Sălaj.

Președintele CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar de DNA, alături de alte 2 persoane, iar în privința CJ Bistrița – anchetatorii au reținut 6 persoane în legătură cu săvârșirea mai multor fapte de corupție.