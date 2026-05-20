Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de RAPPS

Tribunalul Sibiu a respins acțiunea politicianului, considerând că nu există dovezi suficiente care să demonstreze caracterul fictiv al tranzacțiilor imobiliare contestate, scrie Turnul Sfatului.

Potrivit dosarului, Gelu Voican Voiculescu a susținut că a transferat proprietatea doar formal, pentru a evita executarea silită în procesele cu RA-APPS. Acesta a declarat că imobilul a fost trecut inițial pe numele fostului partener al fiicei sale, iar ulterior a ajuns la Raluca Voiculescu, care l-a vândut mai departe familiei fostului director al Direcției Silvice Sibiu, Robert Blaj.

Gelu Voican Voiculescu susține că vânzările au fost simulate

În fața instanței, Gelu Voican Voiculescu a afirmat că nu a primit niciodată banii prevăzuți în contractele de vânzare și că întreaga operațiune ar fi fost o simulare juridică. Politicianul a invocat faptul că se confrunta cu litigii financiare majore cu RA-APPS și că s-a temut de executarea silită.

Acesta a explicat că, la recomandarea fiicei sale, ar fi decis să își înstrăineze bunurile pentru a le proteja de eventualii creditori. Totuși, instanța a reținut că documentele notariale și declarațiile depuse la dosar indică faptul că tranzacțiile au fost reale, iar sumele de bani au fost achitate.

Pârâții au susținut că Voican Voiculescu a preferat plata în numerar deoarece nu avea încredere în sistemul bancar și evita comisioanele bancare. De asemenea, aceștia au prezentat documente notariale care confirmă achitarea integrală a imobilului.

Acuzații privind influența noii soții

Fiica politicianului a declarat în fața judecătorilor că relația cu tatăl său s-a deteriorat după recăsătorirea acestuia cu o femeie cu 41 de ani mai tânără. Potrivit apărării formulate în instanță, noua soție ar fi influențat deschiderea procesului pentru recuperarea proprietății.

Avocații Ralucăi Voiculescu au susținut că fostul demnitar nu poate invoca propria conduită pentru a obține anularea unor acte autentice, mai ales în contextul în care acesta a recunoscut că a încercat să își protejeze averea de executarea silită.

În același timp, familia Blaj a demonstrat că a cumpărat proprietatea cu bună-credință, inclusiv prin contractarea unui credit bancar. Tribunalul Sibiu a considerat că aceștia s-au bazat pe informațiile din Cartea Funciară, unde nu existau litigii sau sarcini asupra imobilului.

Gelu Voican Voiculescu poate ataca decizia Tribunalului Sibiu

Prin Sentința Civilă nr. 45/2026, Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de Gelu Voican Voiculescu, invocând inclusiv principiul juridic „nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, conform căruia nimeni nu poate invoca propria culpă pentru a obține protecția instanței.

Judecătorii au concluzionat că fostul politician a recunoscut indirect că a urmărit să eludeze legea pentru a-și proteja bunurile de creditori, iar o astfel de conduită nu poate afecta drepturile unor cumpărători de bună-credință.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile. Până la o hotărâre definitivă, conacul din Apoldu de Sus rămâne în proprietatea familiei Blaj.