Natalia Intotero (PSD), despre legea transparenței finanțării ONG-urilor: Nu văd o intimidare în acest sens

Deputata PSD, Natalia Intotero, a apărat proiectul de lege privind transparentizarea finanțării organizațiilor non guvernamentale, considerând că actul normativ nu reprezintă o încercare de intimidare a societății civile, subliniind că ar trebui să fie respectate standarde similare de transparență precum cele impuse decidenților.
VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
20 mai 2026, 11:13, Politic
„Nu văd o intimidare”

„Nu văd o intimidare în acest sens. Am avut și am o colaborare foarte bună cu societatea civilă. Să știți că sunt foarte multe persoane din societatea civilă care își doresc această transparentizare pentru a nu mai exista suspiciuni și în special în perioada de campanie electorală știm cu toții că au fost foarte multe suspiciuni privind implicarea și finanțarea anumitor ONG-uri”, a spus fosta ministră miercuri la RFI. 

O lege de „bun simț”

Deputata a subliniat că și societate civilă ar trebui să se alinieze standardelor de transparență care sunt impuse oamenilor politici și structurilor administrative. 

„Un om implicat în activitatea administrației locale, dar și centrale, are obligativitatea de a fi transparent, referindu-mă aici inclusiv la platforma RUTI, care a fost creată ca o obligativitate pentru România de a accede la OECD și toți demnitarii au obligația să noteze în acea platformă toate persoanele cu care se întâlnesc, activitatea, discuțiile. Este o platformă care se află pe site-ul Guvernului României. Cred că și pentru societatea civilă este de bun simț să aibă transparență viz-a-viz de cheltuieli și vis-a-vis de finanțarea acestor”, a declarat Intotero. 

Întrebată despre criticile venite din partea mediului non guvernamental, deputata a susținut: „Nu vreau să intru în polemica colegilor de la USR. Sunt și reacții de la ONG-uri, ați văzut. Am văzut parte din reacții de la ONG, dar în egală măsură, repet, am avut și am un respect foarte mare față de societatea civilă și o colaborare foarte bună”, adăugând că ar exista deschidere în Camera Deputaților pentru îmbunătățirea proiectului. 

În plus, Intotero a mai punctat că în Parlamentul României există colaborare transpartinică: „Vis-a-vis de colaborarea între partidele politice din cadrul Parlamentului României, să știți că și colegii de la USR au proiecte comune cu cei de la AUR și colegii de la PNL. Adică există pe anumite proiecte de lege puncte de vedere comune, indiferent de culoarea politică”. 

Comentariile deputatei social-democrate au venit după ce Senatul a adoptat un proiect de lege privind transparentizarea finanțărilor primite de organizațiile nonguvernamentale. 

