Wiz Khalifa dat în urmărire generală de Poliția Română după condamnarea definitivă la 9 luni de închisoare

Poliția Română l-a dat în urmărire generală pe rapperul Wiz Khalifa, condamnat definitiv în România după ce a fumat marijuana pe scenă la un festival.
Gabriel Negreanu
20 mai 2026, 14:00, Justiţie
Rapperul american Wiz Khalifa apare pe site-ul Poliției Române, la categoria „Persoane urmărite”, după ce instanțele din România l-au condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Pe pagina Poliției, artistul figurează sub numele Thomaz Cameron Jibril, cetățean american, născut la 8 septembrie 1987, iar motivul urmăririi este un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Cazul a pornit de la incidentul petrecut în iulie 2024, la festivalul „Beach, Please!” din Costinești, unde artistul ar fi fumat cannabis pe scenă. Ulterior, anchetatorii au stabilit că rapperul deținea 18,53 grame de cannabis și o țigaretă care conținea aceeași substanță.

În primă instanță, Tribunalul Constanța l-a condamnat pe Wiz Khalifa la o amendă penală de 3.600 de lei, însă procurorii DIICOT au contestat soluția. Curtea de Apel Constanța a admis apelul și a înlocuit amenda cu o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție, decizia fiind pronunțată la 18 decembrie 2025.

Artistul a încercat ulterior să răstoarne hotărârea. În această primăvară, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul în casație, menținând condamnarea pronunțată de Curtea de Apel Constanța. Decizia ÎCCJ a fost pronunțată pe 7 mai 2026 și este definitivă.

Wiz Khalifa nu s-a prezentat pentru ispășirea pedepsei

După ce condamnarea a rămas definitivă, Wiz Khalifa nu s-a prezentat pentru executarea pedepsei de 9 luni de închisoare, motiv pentru care autoritățile române l-au dat în urmărire și l-au introdus pe lista.

Statul român poate încerca punerea în executare a mandatului prin mecanisme de cooperare internațională. În cazul în care acesta ajunge într-un stat membru al Uniunii Europene, autoritățile pot apela la mandatul european de arestare, iar în afara UE pot fi folosite proceduri de extrădare sau instrumente Interpol

Pe pagina publicată de Poliția Română, fapta este încadrată la „infracțiuni la regimul stupefiantelor”, iar descrierea menționează condamnarea la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu.

Potrivit Legii 143/2000, deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește în România cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul drogurilor de mare risc, limitele sunt mai mari, de la 6 luni la 3 ani de închisoare.

După incidentul din 2024, Wiz Khalifa a transmis public că nu a intenționat să arate lipsă de respect față de România și că nu va repeta gestul.

 

