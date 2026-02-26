Prima pagină » Știri externe » Instanța din România respinge apelul lui Wiz Khalifa împotriva sentinței de 9 luni de închisoare pentru posesie de droguri

Instanța din România respinge apelul lui Wiz Khalifa împotriva sentinței de 9 luni de închisoare pentru posesie de droguri

Un tribunal din România a respins, joi, apelul rapperului american Wiz Khalifa de a anula pedeapsa de nouă luni de închisoare pronunțată împotriva sa pentru posesie de droguri în țara est-europeană.
Instanța din România respinge apelul lui Wiz Khalifa împotriva sentinței de 9 luni de închisoare pentru posesie de droguri
Sursa foto: Facebook/ Wiz Khalifa
Alexandra-Valentina Dumitru
26 feb. 2026, 21:32, Știri externe

Decizia Curții de Apel Constanța a fost luată după ce Khalifa, al cărui nume real este Cameron Jibril Thomaz, a depus, în ianuarie, un recurs împotriva condamnării din decembrie, potrivit AP.

Sentința a fost pronunțată după ce Khalifa a fost oprit de Poliția Română în iulie 2024, după ce ar fi fumat canabis pe scena festivalului Beach, Please! din județul Constanța.

Procurorii au declarat că rapperul a fost găsit în posesia a peste 18 grame de canabis și că a consumat o parte din acesta pe scenă.

Instanța l-a condamnat pe Khalifa pentru „deținere de droguri periculoase, fără drept, pentru consum personal”.

Joi, curtea de apel a respins ca inadmisibil recursul lui Khalifa de anulare a sentinței și a considerat nefondată cererea de suspendare a sentinței.

Condamnarea din decembrie a venit după ce, în aprilie, o instanță inferioară i-a aplicat lui Khalifa o amendă penală de 3600 de lei (830 de dolari) pentru „deținere ilegală de droguri periculoase”, dar procurorii au contestat această decizie și au solicitat o pedeapsă mai severă.

România are unele dintre cele mai severe legi privind drogurile din Europa. Deținerea de canabis pentru uz personal este incriminată și poate duce la o pedeapsă cu închisoarea între trei luni și doi ani sau la o amendă.

Nu este clar dacă autoritățile române vor solicita extrădarea, întrucât Khalifa este cetățean american și nu are reședința în România.

Recomandarea video

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol
G4Media
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
Gandul
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
Libertatea
Zodia care începe primăvara cu mari probleme de sănătate. Cristina Demetrescu: „Au nevoie de concediu medical”
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor