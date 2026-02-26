Instanța din România respinge apelul lui Wiz Khalifa împotriva sentinței de 9 luni de închisoare pentru posesie de droguri

Decizia Curții de Apel Constanța a fost luată după ce Khalifa, al cărui nume real este Cameron Jibril Thomaz, a depus, în ianuarie, un recurs împotriva condamnării din decembrie, potrivit AP.

Sentința a fost pronunțată după ce Khalifa a fost oprit de Poliția Română în iulie 2024, după ce ar fi fumat canabis pe scena festivalului Beach, Please! din județul Constanța.

Procurorii au declarat că rapperul a fost găsit în posesia a peste 18 grame de canabis și că a consumat o parte din acesta pe scenă.

Instanța l-a condamnat pe Khalifa pentru „deținere de droguri periculoase, fără drept, pentru consum personal”.

Joi, curtea de apel a respins ca inadmisibil recursul lui Khalifa de anulare a sentinței și a considerat nefondată cererea de suspendare a sentinței.

Condamnarea din decembrie a venit după ce, în aprilie, o instanță inferioară i-a aplicat lui Khalifa o amendă penală de 3600 de lei (830 de dolari) pentru „deținere ilegală de droguri periculoase”, dar procurorii au contestat această decizie și au solicitat o pedeapsă mai severă.

România are unele dintre cele mai severe legi privind drogurile din Europa. Deținerea de canabis pentru uz personal este incriminată și poate duce la o pedeapsă cu închisoarea între trei luni și doi ani sau la o amendă.

Nu este clar dacă autoritățile române vor solicita extrădarea, întrucât Khalifa este cetățean american și nu are reședința în România.