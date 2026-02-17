Un bărbat a primit o condamnare record după ce a transportat șopârle în pungi de popcorn, inclusiv pe teritoriul României

Un tribunal din Sydney l-a condamnat pe Neil Simpson, în vârstă de 61 de ani, la opt ani de închisoare cu o perioadă de securitate de cinci ani și patru luni, au declarat oficialii federali de mediu și guvernul din New South Wales într-o declarație comună, potrivit Le Figaro.

Anchetatorii au recuperat 101 reptile australiene din pachetele confiscate către Hong Kong, Coreea de Sud, Sri Lanka și România, au spus ei.

Animalele, printre care șopârle cu spate solzos, șopârle cu limba albastră occidentală și dragoni, au fost transportate în 15 colete între 2018 și 2023.

Acestea au fost închise în containere ascunse în pungi de popcorn, cutii de biscuiți și o geantă de mână, apoi plasate în cutii, potrivit declarației.

Contrabandistul a încercat să convingă alte persoane să trimită animalele la el, dar a fost identificat de anchetatori și poliție în New South Wales. Alte trei persoane au fost condamnate în acest caz.

„Comerțul ilegal cu animale sălbatice nu este o infracțiune fără victime”, deoarece dăunează conservării și privează statul și Australia de „biodiversitatea lor unică”, a subliniat Departamentul de Mediu din New South Wales.