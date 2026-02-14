Trei urmăriți internațional au fost aduși în România și trimiși la închisoare

Poliția Română a precizat că la data de 12 februarie, a fost adus în țară un bărbat, de 26 de ani, din Dâmbovița, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Olanda, având emis pe numele său, de către Judecătoria Târgoviște, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 4 ani și 8 luni.

Vineri, a fost adus în țară un bărbat, de 48 de ani, din Galați, urmărit internațional pentru săvârșirea unor infracțiuni informatice. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Tribunalul Cluj, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani.

Tot vineri, a fost adus în țară un bărbat, de 51 de ani, din Maramureș, urmărit internațional pentru de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Judecătoria Pașcani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani si 8 luni.

Persoanele au fost duse la penitenciare în vederea executării mandatelor.