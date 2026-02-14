Prima pagină » Social » Trei urmăriți internațional au fost aduși în România și trimiși la închisoare

Trei bărbați, condamnați la închisoare în România, care erau dați în urmărire internațională au fost aduși în țară pentru a-și executa pedepsele.
Foto: Poliția Română. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
14 feb. 2026, 09:41, Social

Poliția Română a precizat că la data de 12 februarie, a fost adus în țară un bărbat, de 26 de ani, din Dâmbovița, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Olanda, având emis pe numele său, de către Judecătoria Târgoviște, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 4 ani și 8 luni.

Vineri, a fost adus în țară un bărbat, de 48 de ani, din Galați, urmărit internațional pentru săvârșirea unor infracțiuni informatice. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Tribunalul Cluj, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani.

Tot vineri, a fost adus în țară un bărbat, de 51 de ani, din Maramureș, urmărit internațional pentru de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Judecătoria Pașcani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani si 8 luni.

Persoanele au fost duse la penitenciare în vederea executării mandatelor.

