Prima pagină » Știri externe » Un cetățean american a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Rusia pentru că avea o pușcă la bordul iahtului

Un cetățean american a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Rusia pentru că avea o pușcă la bordul iahtului

Un tribunal rus a condamnat un cetățean american la cinci ani de închisoare pentru trecerea frontierei cu o armă, după ce acesta a navigat la bordul unui iaht din Statele Unite pentru a se întâlni cu o rusoaică pe care o cunoscuse pe internet, a anunțat serviciul judiciar din Rusia.
Un cetățean american a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Rusia pentru că avea o pușcă la bordul iahtului
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
20 ian. 2026, 11:12, Știri externe

Bărbatul, identificat ca Charles Wayne Zimmerman, a pledat vinovat, dar le-a spus judecătorilor că arma era păstrată pe iahtul său pentru autoapărare și că nu cunoștea legea rusă, se arată în comunicatul emis de serviciul judiciar, conform Reuters.

Condamnarea la închisoare pune capăt unei lungi călătorii pentru Zimmerman, care a plecat în iulie 2024 din Carolina de Nord către Portugalia, iar apoi a traversat Marea Mediterană și Marea Neagră, ajungând în iunie 2025 în portul Soci din sudul Rusiei.

„Zimmerman le-a spus judecătorilor că a cunoscut pe internet o femeie din Kazan și a decis să navigheze cu iahtul său pentru a o întâlni. La plecare, nu s-a obosit să studieze legile Federației Ruse și a crezut că armele păstrate pe iahtul său pentru autoapărare ar trebui pur și simplu să rămână întotdeauna la bord”, a mai precizat serviciul judiciar rus.

Găsit vinovat, el a fost condamnat la cinci ani de închisoare de un tribunal din Soci, în regiunea Krasnodar.

Instituția a publicat și o înregistrare video în care apar o pușcă și cartușe Remington confiscate de pe iaht, iar Zimmerman este surprins așezat cu o sticlă de apă în mână

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar”
Gandul
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Expertul care a prezis războiul din Ucraina explică de ce „nu va exista o nouă Ialta”
Libertatea
Cea mai dietetică ciorbă cu carne. Singura ciorbă care te ajuta să slăbești, potrivit experților nutriționiști
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor