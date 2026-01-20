Un cetățean american a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Rusia pentru că avea o pușcă la bordul iahtului

Bărbatul, identificat ca Charles Wayne Zimmerman, a pledat vinovat, dar le-a spus judecătorilor că arma era păstrată pe iahtul său pentru autoapărare și că nu cunoștea legea rusă, se arată în comunicatul emis de serviciul judiciar, conform Reuters.

Condamnarea la închisoare pune capăt unei lungi călătorii pentru Zimmerman, care a plecat în iulie 2024 din Carolina de Nord către Portugalia, iar apoi a traversat Marea Mediterană și Marea Neagră, ajungând în iunie 2025 în portul Soci din sudul Rusiei.

„Zimmerman le-a spus judecătorilor că a cunoscut pe internet o femeie din Kazan și a decis să navigheze cu iahtul său pentru a o întâlni. La plecare, nu s-a obosit să studieze legile Federației Ruse și a crezut că armele păstrate pe iahtul său pentru autoapărare ar trebui pur și simplu să rămână întotdeauna la bord”, a mai precizat serviciul judiciar rus.

Găsit vinovat, el a fost condamnat la cinci ani de închisoare de un tribunal din Soci, în regiunea Krasnodar.

Instituția a publicat și o înregistrare video în care apar o pușcă și cartușe Remington confiscate de pe iaht, iar Zimmerman este surprins așezat cu o sticlă de apă în mână