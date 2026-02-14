Prima pagină » Știri externe » Trei persoane au fost ucise într-un atac aerian american asupra navei unor presupuși traficanți de droguri

Statele Unite au efectuat vineri un alt atac aerian în Caraibe împotriva unei nave despre care oficialii americani susțin că transporta traficanți de droguri, ucigând trei persoane.
14 feb. 2026, 07:44

Armata americană a anunțat că ambarcațiunea atacată era folosită pentru trafic de droguri. „Serviciile de informații au confirmat că nava folosea rute cunoscute pentru traficul de droguri în Caraibe și era implicată în operațiuni de trafic de droguri”, a declarat comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe pe rețeaua X, potrivit Le Figaro

Administrația președintelui american Donald Trump nu a furnizat niciodată dovezi solide care să susțină afirmația că navele vizate ar fi fost implicate în traficul de droguri.

Legalitatea acestei campanii, care vizează oficial cartelurile care alimentează traficul de droguri în Statele Unite, stârnește dezbateri aprinse la nivel mondial și în cadrul clasei politice americane. Experți și oficiali ONU au denunțat execuțiile extrajudiciare.

De asemenea, în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri, forțele americane i-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția sa, la Caracas, la începutul lunii ianuarie.

