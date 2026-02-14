Prima pagină » Știri externe » Ministerul Afacerilor Interne ucrainean: Peste 6.300 de persoane evacuate din zonele de front de la începutul anului

De la începutul anului, peste 6.300 de ucraineni, dintre care mulți copii, au fost evacuați din zonele de front pentru a fi puși în siguranță, anunță Ministerul Afacerilor Interne.
Nițu Maria
14 feb. 2026, 08:53, Știri externe

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, de la începutul anului, peste 6.300 de persoane au fost scoase din zonele aflate în apropierea liniei frontului, scrie Ukrinform.

Aproape jumătate dintre cei evacuați sunt copii, anunță autoritățile.

Intervențiile au fost realizate de echipele Serviciului de Urgență de Stat și de poliție. Ministrul de Interne, Ihor Klymenko, a oferit detalii pe Telegram despre aceste acțiuni.

„Aceasta este o muncă dificilă, dar extrem de importantă. Echipele de evacuare, inclusiv White Angel și Phoenix, operează sub bombardament, adesea la un pas de inamic. Fiecare operațiune necesită o planificare atentă: identificarea rutelor mai sigure, pregătirea transportului și coordonarea cu autoritățile locale și administrațiile militare”, a spus Klymenko.

El a explicat că pentru multe persoane hotărârea de a pleca din locuință este grea.

Din acest motiv, salvatorii și polițiștii oferă nu doar sprijin logistic, ci și dialog și ajutor adaptat fiecărei situații. Familiile cu copii și persoanele cu mobilitate redusă primesc asistență specială.

Toți membrii echipelor au pregătire medicală, astfel încât pot acorda primul ajutor atunci când situația o cere.

„Recent, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o lege care reglementează procedura de evacuare obligatorie a populației. Această decizie importantă ne va permite să acționăm mai rapid, mai clar și mai eficient în ceea ce privește siguranța categoriilor vulnerabile de cetățeni. Munca în regiunile din prima linie continuă fără întrerupere. Iar cea mai importantă realizare a sa este salvarea de vieți omenești”, a mai spus Klymenko.

