Incendiul de pe nava cu GPL de la granița României cu Ucraina, sub control. Evacuarea din Ceatalchioi încetează, dar riscul rămâne ridicat în Plauru

Incendiul de pe nava cu GPL de la granița României cu Ucraina, sub control. Evacuarea din Ceatalchioi încetează, dar riscul rămâne ridicat în Plauru

Serviciile de urgență au redus semnificativ pericolul incendiului de la bordul unei nave de transport GPL în portul Ismail, iar autoritățile române au ridicat ordinul de evacuare pentru cei 231 de locuitori din Ceatalchioi. Focarul rămâne activ, însă riscul pentru această localitate este acum foarte scăzut, în timp ce Plauru rămâne sub supraveghere strictă.
18 nov. 2025, 09:13

Situația de la granița României cu Ucraina evoluează favorabil după incendiul produs la o navă de transport GPL în proximitatea localității Plauru, județul Tulcea. Autoritățile ucrainene au intervenit continuu în ultimele ore pentru a limita pericolul, iar riscul pentru unele localități a scăzut semnificativ.

Intervenție masivă în portul Ismail: pericolul de explozie, redus

În cursul nopții trecute, serviciile de urgență ucrainene au adus în portul Ismail o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei avariate. Această operațiune a diminuat puternic riscul unei situații de urgență cu efecte grave asupra localităților de frontieră.

Un singur focar activ pe nava cu GPL

În prezent, pe nava afectată se mai observă un singur focar activ, asupra căruia echipele ucrainene intervin constant. O parte importantă din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, reducând semnificativ presiunea și riscul de explozie.

Oamenii se pot întoarce în Ceatalchioi 

Pe baza analizei de risc și a informațiilor transmise de partea ucraineană, autoritățile române au decis ca ordinul de evacuare pentru satul Ceatalchioi să înceteze începând cu ora 09:00.
Cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat sau au fost evacuați de Ministerul Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor în condiții de siguranță.

Risc ridicat în continuare pentru Plauru

Evaluarea arată că în Ceatalchioi riscul a devenit unul foarte scăzut, însă pentru localitatea Plauru situația rămâne în continuare una cu risc ridicat, din cauza proximității față de navă și a persistării focarului activ.

Forțele Ministerului Afacerilor Interne vor sprijini întoarcerea locuitorilor din Ceatalchioi, punând la dispoziție mijloace de transport și personal care să ajute persoanele vârstnice sau cu nevoi speciale.

Incidentul a început luni dimineață, când nava ce transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce naviga pe Dunăre, în apropierea județului Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de monitorizare și supraveghere radar au detectat ținte în spațiul aerian ucrainean, aproape de granița României.

MApN a notificat IGSU pentru declanșarea procedurilor de alertare, iar la ora 02:30 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului.