Aproape 90 de cazuri de acte românești falsificate pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova

Potrivit declarațiilor date, vineri, de Bogdan Despescu, secretarul de stat al MAI, este vorba despre cărți de identitate sau pașapoarte, falsificate, obținute în baza unor certificate de cetățenie sau stare civilă, de asemenea, false.

„În ultima perioadă au fost derulate mai multe acțiuni, inclusiv percheziții, vorbim de peste 50 de percheziții numai în ultima perioadă. Până în prezent au fost dovedite ca falsificate 89 astfel de situații, vorbim de cetățeni din Republica Moldova, din Ucraina și Federația Rusă, iar documentarea noastră vizează, pe lângă persoanele care au obținut aceste documente, și funcționari publici, de la autoritățile publice locale, notari și avocați”, a declarat Bogdan Despescu.

În noiembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției Române anunța că 18 persoane străine au obținut buletine, dar și pașapoarte românești false, cu ajutorul unor funcționari români.