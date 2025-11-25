Prima pagină » Știrile zilei » Cetățeni din Rusia, Ucraina și alte țări din fostul spațiu sovietic au obținut acte false de cetățenie română. Procurorii au făcut percheziții la Suceava

Cetățeni din Rusia, Ucraina și alte țări din fostul spațiu sovietic au obținut acte false de cetățenie română. Procurorii au făcut percheziții la Suceava

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au efectuat marți, 17 percheziții într-o anchetă care vizează falsificarea documentelor de identitate și obținerea cetățeniei române în mod fraudulos.
Radu Mocanu
25 nov. 2025, 07:41, Social

Potrivit anchetei, cu ajutorul unor angajați ai unui serviciu de evidență a populației și ai unei primării, au fost emise acte de identitate românești cu informații false privind domiciliul și chiar cetățenia, printre beneficiari numărându-se persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte țări ale fostului spațiu sovietic.

Perchezițiile efectuate marți de autorități au vizat atât instituții publice, cât și persoane fizice. Acțiunea a avut loc într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals informatic comise de funcționari publici din județul Suceava, precum și uz de fals și complicitate la fals informatic din partea unor beneficiari ai documentelor de identitate. 

Potrivit procurorilor, datele falsificate privesc atât adrese de domiciliu cât și certificate de cetățenie contrafăcute. Declarațiile de luare în spațiu ar fi fost întocmite în fals, fără prezența beneficiarilor în fața funcționarilor de la Evidența Populației.

Ca urmare a cercetărilor, s-a aflat că 18 persoane au obținut cărți de identitate și pașapoarte românești, fiind plasate sub urmărire penală. 

„Activitățile au fost efectuate în colaborare cu IGPR – DIC,SIAS  și Serviciul tehnic din cadrul PÎCCJ”, conchide comunicatul emis de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 