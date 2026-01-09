Prima pagină » Social » Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa școlară pentru liceu de anul viitor

Ministerul Educației a anunțat, vineri, că ordinul de ministru care aprobă programa școlară pentru învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027 a fost publicat în Monitorul Oficial.
Sursă foto: Daciana Ilie / Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
09 ian. 2026, 16:20, Social

„Programele școlare aferente disciplinelor din învățământul liceal (conform planurilor-cadru), aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.930/2025, au fost publicate în Monitorul Oficial”, se arată în informarea publicată de Ministerul Educației.

Potrivit Ministerului, publicarea programelor, ce vor intra în vigoare începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2026 – 2027, este urmată, ca etape în procesul de reformă curriculară, atât de elaborarea manualelor, cât și de formarea profesorilor, precum și de finalizarea standardelor naționale de evaluare pentru fiecare programă școlară.

Documentul poate fi citit în integralitate aici. 

