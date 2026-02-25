Ce a pățit un român care a întâlnit un alt român într-un avion: „lux pe exterior, sărăcie pe scaun”

Incidentul s-a produs într-un avion care se îndrepta spre România. Cel care relatează susține că a fost abordat de un alt român care i-a cerut să schimbe locul.

„Voi ați observat că în avion românul nu zboară… românul negociază. La români, locul în avion e orientativ. Ca locul de parcare pe avarii. Deci sunt în avion, liniștit, mi-am luat locul la geam, am dat banii mei, da? Vine unu’ la mine: Cumetre, bă, cumetre… te muți și tu, moșu’ meu, în locu’ meu, să stau și io lângă nevastă-mea… să trăiască familia ta, că îi e frică să zboare”, a relatat Răzvan Florin pe Facebook.

Deși solicitarea este refuzată politicos de mai multe ori, românul nu se lasă și cere ajutorul unei însoțitoare de zbor. Aceasta este și ea refuzată, iar românul care relatează întâmplarea a explicat de ce.

„Îmi zice asta unu’ cu 80 în burtă, 15 în brațe și picioare de șocâtă de prerie din Bărăgan. Îmbrăcat tot în alb de la Amiri, zici că-i pinguinul ăla din Batman. Lanțu’ scos p-afară, iPhone-ul în mână… Da’ n-a plătit 15 lire să stea lângă nevastă-sa. Bă, ai bani de outfit de videoclip, da’ n-ai bani de loc la geam. Român autentic: lux pe exterior, sărăcie pe scaun”, a explicat el.

O experiență de neuitat

În final, fiecare a rămas la locul său,

„Uite, dom’le, ce minune: am zburat toți fără să stăm îmbrățișați ca la Titanic. Bă, vrei să stea copilul la geam să vadă extratereștri? Plătește, șefule! Ce, e promoție la cer?”, a adăugat bărbatul care a relatat incidentul.

Zborul a ținut trei ore și jumătate, perioadă în care pasagerul a făcut o nouă constatare: „După ce decolează avionul…bă, să te ții! Se formează coadă la WC de zici că dau ajutoare sociale. Bă, 3 ore jumate până în România, non-stop cineva la WC.”

La aterizare, călătorii s-au declarat mulțumiți.

„La final, românul filozof: bă, da’ e frumos să zbori… Da’ cel mai frumos e să zbori pe locul tău, nu pe locul altuia, cu milogeală”, a fost concluzia românului care a povestit experiența din avion.