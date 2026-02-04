Biletele pentru partida Turcia-România se pun vineri în vânzare. Cât costă și câte sunt disponibile

Biletele rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, 6 februarie, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

Prețul unui tichet este de 145 de lei (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.

Sunt disponibile 2.130 de bilete pentru suporterii români.

Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum patru bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email.

FRF precizează că după încheierea vânzării, baza de date a cumpărătorilor va fi trimisă către Federația de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor, iar în aproximativ cinci zile, Federația de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate. Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

România joacă în 26 martie, de la ora 19.00, ora României, cu Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Besiktas Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Ca să se califice la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, iar apoi de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.