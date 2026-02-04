Prima pagină » Sport » Biletele pentru partida Turcia-România se pun vineri în vânzare. Cât costă și câte sunt disponibile

Biletele pentru partida Turcia-România se pun vineri în vânzare. Cât costă și câte sunt disponibile

Biletele pentru partida Turcia-România din 26 martie, decisivă pentru calificarea Naționalei la Camăpionatul Mondial, vor fi puse vineri în vânzare.
Biletele pentru partida Turcia-România se pun vineri în vânzare. Cât costă și câte sunt disponibile
Foto: FRF
Cosmin Pirv
04 feb. 2026, 17:04, Sport

Biletele rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, 6 februarie, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

Prețul unui tichet este de 145 de lei (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.
Sunt disponibile 2.130 de bilete pentru suporterii români.

Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum patru bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email.

FRF precizează că după încheierea vânzării, baza de date a cumpărătorilor va fi trimisă către Federația de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor, iar în aproximativ cinci zile, Federația de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate. Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

România joacă în 26 martie, de la ora 19.00, ora României, cu Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Besiktas Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Ca să se califice la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, iar apoi de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Peste o lună aflăm ce origine aveau domnitorul Mircea cel Bătrân şi mama lui Mihai Viteazul. Osemintele au fost deshumate din mormintele de la Cozia
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Greșeala banală care îți umflă factura la căldură. Cum poți economisi până la 15% în timpul iernii?
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor