Legea Novak: CCR a amânat luarea unei decizii privind sesizarea de neconstituționalitate depusă de președinte

Potrivit CCR, o decizie privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, obiecție formulată de Președintele României, va fi luată în 4 martie.

Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

„Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor”, spunea în decembrie Nicușor Dan.

Șeful statului sublinia că „legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale. Totodată, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă. Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare.”

Tot miercuri, CCR a decis amânarea pentru 4 martie a analizei obiecțiilor la Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, formulată de Președintele României, și la Legea pentru modificarea art.425 alin.(1) lit.b) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, obiecție formulată de Avocatul Poporului.