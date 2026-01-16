Va fi suspendat Dacian Dragoș din compleul CCR? Ce se va întâmpla dacă judecătorii nu vor ajunge la un acord nici în ședința viitoare?

În eventualitatea în care Dacian Dragoș va fi suspendat, ar mai rămâne opt judecători, care sunt egal împărțiți pro și contra adoptării legii pensiilor speciale ale magistraților. Întrebat ce s-ar putea întâmpla în acest caz, Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a precizat:

„Intră în blocaj. Dacă vreți să vă duc în trecut cu mulți ani în urmă, a fost un alt caz extrem de important când era un blocaj 4 într-un fel, 4 într-un fel și nu se putea lua o decizie, până când nu s-a numit un nou judecător”, a declarat Toader.

Acesta a mai precizat că nu se va ajunge, totuși, acolo, pentru că Dacian Dragoș, judecătorul CCR, nu va fi demis: „Convingerea mea este că nu vom ajunge acolo, că Dacian Dragoș nu va fi nici suspendat, nici revocat, va trece și ziua de azi de la Curtea de Apel cu o respingere ca neîntemeiat a sesizării”, a declarat Tudorel Toader.

Acesta a mai precizat că, în cazul în care cei doi judecători CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc ar fi demiși, decizia s-ar putea lua în continuare, pentru că este nevoie de un minim de șase judecători, care iau decizia cu cinci voturi, menționând că procedura nu se va relua de la zero.

Judecătorii s-au întrunit vineri, de la ora 10:00, pentru a lua o decizie asupra pensiilor magistraților. Totuși, CCR a amânat din nou pronunțarea unei decizii pentru data de 11 februarie 2026.

Reamintim că avocata Silvia Usciov, apropiată a partidului AUR, a constetat la Curtea de Apel numirea a doi judecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Vineri, magistrații Curții de Apel decide dacă cei doi judecători vor fi sau nu suspendați.