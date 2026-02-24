Prima pagină » Politic » Președinția explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu: după comunicarea CCR

Administrația Prezidențială a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu va fi promulgată după primirea comunicării din partea Curții Constituționale a României (CCR), nefiind vorba de o întârziere.
Președinția explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu: după comunicarea CCR
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
24 feb. 2026, 18:08, Politic

După discuțiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială a transmis explicații.

Astfel, potrivit Președinției, conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

„După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, potrivit Administrației Prezidențiale.

