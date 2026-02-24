Prima pagină » Știrile zilei » Oana Țoiu, mesaj la patru ani de la începutul Războiului: Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie” pentru ideea de libertate în Europa

Oana Țoiu, mesaj la patru ani de la începutul Războiului: Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie” pentru ideea de libertate în Europa

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina și a subliniat că lupta de rezistență a cetățenilor ucraineni contribuie direct la securitatea României și a Europei. Ministrul a subliniat transformare sprijinului de la asistență umanitară la un efort militar și a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Ucrainei.
Sursa foto: Facebook/Oana Țoiu
Radu Mocanu
24 feb. 2026, 17:50, Politic

Update

„Având în vedere geografia noastră, supraviețuirea Ucrainei ca stat independent, suveran și liber reprezintă un interes existențial pentru România și pentru țările NATO de pe flancul estic, de la Finlanda până la Turcia”, a mai spus Țoiu, într-un mesaj publicat ulterior pe X. 

În cadrul mesajul, ministrul de Externe a subliniat transformarea sprijinului României, de la asistența umanitară la un  efort de susținere consolidat. 

„România participă la programul de achiziții de apărare PURL pentru Ucraina și a donat echipamente militare necesare pentru apărarea aeriană împotriva dronelor și rachetelor rusești – aceleași drone care au căzut în apropierea granițelor țării. De aceea, ajutăm la antrenarea piloților ucraineni, alături de piloții români și aliați, la centrul de antrenament F16 din România.”, transmite Țoiu. 

De asemenea, a menționat și sprijinul economic: „România a contribuit și continuă să contribuie la reziliența societății ucrainene prin facilitarea exporturilor de cereale, furnizarea de sprijin energetic și multe altele”. 

În plus, ministrul reiterează sprijinul Bucureștiului pentru aderarea rapidă a Ucrainei și Republicii Moldova la UE. „Cooperarea dintre România, Republica Moldova și Ucraina în formatul de la Odesa este expresia concretă a acestui efort politic coordonat”, notează Țoiu. 

Știrea inițială

Pentru a comemora patru ani de la începutul Războiului din Ucraina, Oana Țoiu a participat, alături de artistul Oleksyi Say, la inaugurarea instalației „Volya” („libertate” și „voință”) în incinta sediului NATO. 

„Literele au fost recuperate dintr-un sat din regiunea Kherson, iar urmele războiului sunt exact de la invazia ruşilor”, se arată în mesajul publicat marți pe Facebook. 

„Patru ani de la începutul războiului sunt şi patru ani de voință neînfrântă în lupta pentru libertate, iar lupta şi sacrificiul ucrainenilor contribuie şi la siguranța noastră”, mai transmite șefa diplomației de la București. 

Ministrul a evidențiat și rolul României în sprijinirea refugiaților ucraineni încă din primele zile ale Războiul, subliniind că mobilizarea cetățenilor români din acea perioadă a fost o demonstrație de umanitate. 

„În acele prime zile de agresiune a Rusiei, românii au fost un bun vecin, cu ușa deschisă pentru sute de mii de oameni care fugeau din calea războiului. Nu era vorba despre protocoale oficiale și tratate bilaterale, ci despre mii de români care și-au deschis casele, au oferit un ceai cald și o îmbrățișare unor semeni care, speriați, căutau o ieșire din calea ororilor. Am arătat atunci fața cea mai frumoasă a umanității noastre care este solidaritatea fără rezerve”, susține Țoiu. 

Ministrul a avertizat împotriva unei păci rapide, declarând: „nu este de ajuns să vrem, iar cei care țin cu Rusia nu grăbesc pacea, ci vor un viitor în care un agresor nepedepsit va continua războaiele pe care şi le doreşte”. 

În încheiere, Oana Țoiu a afirmat: „Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie” nu doar pentru ei, ci pentru însăși ideea de libertate în Europa”, precizând: „Oricât de lungă ar fi iarna, primăvara vine întotdeauna pentru cei care nu încetează să creadă în libertate”. 

