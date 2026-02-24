Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea „Coaliției de Voință”

Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea „Coaliției de Voință”

Președintele României, Nicușor Dan, va participa marți, începând cu ora 13:00, prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, reuniune organizată la patru ani de la începutul Războiului din Ucraina.
Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea „Coaliției de Voință”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 feb. 2026, 10:54, Politic

Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, reuniunea va avea loc în format online, iar președintele Nicușor Dan va lua parte la discuții de la Palatul Cotroceni.

Coaliția de Voință este un format informal al statelor care susțin Ucraina. În urma prezențelor anterioare la conferințele Coaliție, președintele Nicușor Dan  a transmis că România va contribui la garanții de securitate pentru Ucraina.

Reuniunea are loc pentru a marca patru ani de la începutul Războiului din Ucraina, fiind prima reuniune după ce în luna ianuarie Marea Britanie și Franța au anunțat că sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina după încheierea unui acord de pace și intrarea în vigoare a unui armistițiu. 

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Doliu la Hollywood! Celebrul actor A MURIT la 71 de ani: „Mă doare inima pentru el”
Gandul
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Ecuația pilafului. Câtă apă trebuie să pui la fiecare cană de orez
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor