Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea „Coaliției de Voință”

Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, reuniunea va avea loc în format online, iar președintele Nicușor Dan va lua parte la discuții de la Palatul Cotroceni.

Coaliția de Voință este un format informal al statelor care susțin Ucraina. În urma prezențelor anterioare la conferințele Coaliție, președintele Nicușor Dan a transmis că România va contribui la garanții de securitate pentru Ucraina.

Reuniunea are loc pentru a marca patru ani de la începutul Războiului din Ucraina, fiind prima reuniune după ce în luna ianuarie Marea Britanie și Franța au anunțat că sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina după încheierea unui acord de pace și intrarea în vigoare a unui armistițiu.