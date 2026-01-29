Nicușor Dan despre piața energiei: Sunt două părți. Prima de resurse, cât și nivelul de taxare

Întrebat despre piața de energie din România, președintele Nicușor Dan a spus: „Sunt două părți în chestiunea asta”.

Acesta a explicat că, chiar și în cazul statelor care dispun de resurse energetice, prețurile sunt influențate de regulile pieței libere.

„Prima este că chiar dacă o țară are resurse, există o piață liberă în care la prețul cu care compania producătoare vinde, tot cam aia e. Și aici discuția este dacă tu ai resursele astea, înseamnă că din redevențe, din participația ta ca stat la această companie, ai niște bani pe care îi duci în bugetul național, cu care faci diverse lucruri”, a spus Dan, joi, la Digi24.

Șeful statului a explicat și a doua componentă. „Acolo se umflă prețul. Cât sunt taxele, cât sunt accizele. Și aici din nou ne întoarcem la cum echilibrăm un buget național care are nevoie de bani și în învățământ, care are nevoie de bani în sănătate. Ne întoarcem la problema eficienței companiilor de stat, la o eficiență economică în ansamblu. Și aici este foarte, foarte mult de lucru”.