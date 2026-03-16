PNL acuză PSD că se apropie de AUR, SOS și POT. Dan Motreanu: Să spună clar de unde vin banii pentru aceste măsuri

Secretarul general al Partidul Național Liberal, Dan Motreanu, a criticat propunerile venite din partea Partidul Social Democrat (PSD) privind măsuri de sprijin social, spunând că social-democrații nu au explicat de unde ar urma să vină fondurile pentru aceste inițiative.

Liderul liberal afirmă că poate înțelege preocuparea PSD pentru categoriile vulnerabile, însă consideră că partidul trebuie să clarifice sursa finanțării.

„Pot înțelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, fie ea și sub presiunea procentelor pe care le are astăzi PSD, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri. PSD trebuie să spună direct dacă propune introducerea unor noi taxe, tăieri de investiții sau reducerea bugetelor altor ministere”, a transmis Motreanu.

În același timp, secretarul general al PNL susține că inițiativa PSD ar marca și o apropiere parlamentară de partidele din opoziție.

„Un lucru devine însă foarte clar: prin acest demers, PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu Alianța pentru Unirea Românilor, SOS România și Partidul Oamenilor Tineri. Oare acesta este doar începutul acestei colaborări?”, a mai spus liderul liberal.

Declarația vine în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare pe tema bugetului și a pachetului de măsuri sociale propus de PSD.

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a blocat adoptarea bugetului și că promovează politici de austeritate care lovesc în categoriile vulnerabile. Reprezentantul Partidului Social Democrat (PSD) a avertizat că partidul său nu va accepta „sacrificarea românilor vulnerabili în favoarea corporațiilor”.

„Să vă fie clar, domnule Bolojan: PSD refuză să mai participe la falimentul României! Ați împins această țară într-un blocaj periculos, ați întârziat nepermis bugetul de stat și ați transformat guvernarea într-un exercițiu de încăpățânare, austeritate oarbă și dispreț față de cei vulnerabili”, a transmis Fifor.

Liderul social-democrat a precizat că PSD va vota bugetul de stat „din responsabilitate față de țară”, însă doar împreună cu amendamentele necesare pentru a include măsuri sociale pentru pensionari, familii vulnerabile și copii cu dizabilități.