Dan Motreanu: PSD a declanșat criza și bagă mâna în buzunar cetățenilor

Leul a scăzut la cel mai slab nivel din mai 2025, când George Simion a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale, spune liberalul Dan Motreanu, care acuză pentru acest lucru PSD-ul.
Dan Motreanu. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
30 apr. 2026, 16:41, Politic

Europarlamentarul Dan Motreanu spune, joi, că „PSD și AUR au declanșat criza, iar românii plătesc nota de plată”, referindu-se la faptul că euro a trecut de pragul de 5,1417 lei la cursul oficial anunțat de Banca Națională a României.

„Este cel mai scăzut nivel al monedei naționale în raport cu euro, din 2005, de când BNR anunță acest curs. Leul este acum chiar sub nivelul din mai 2025, când George Simion a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. De asemenea, asistăm la o scădere a acțiunilor Hidroelectrica la bursă, începută chiar în ziua depunerii moțiunii de cenzură, în contextul planului PSD-AUR de a interzice listarea la bursă a pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Sunt afectați cetățenii care au cumpărat acțiuni la Hidrolectrica și cei care au pensii private, pentru că fondurile din Pilonul II au investit substanțial în acțiuni Hidroelectrica”, spune Motreanu.

Potrivit acestuia, dobânzile la care se împrumută România au crescut în urma anunțării moțiunii de cenzură.

În plus, el acuză PSD că „a declanșat această criză și le bagă mâna în buzunar cetățenilor”: „Liderii PSD și AUR au anunțat că au majoritate și sunt datori să spună care sunt soluțiile lor pentru problemele românilor”.

