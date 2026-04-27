Motreanu, după anunțul PSD-AUR privind moțiunea de cenzură: Dacă au suficiente voturi să dea jos Guvernul, este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării

Într-o postare pe Facebook, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a comentat anunțul făcut de lideri din PSD și AUR privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Acesta a calificat situația drept o schimbare majoră de poziție a PSD și l-a criticat pe liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, spunând că acesta „a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR”.

„PSD și-a oficializat colaborarea cu AUR, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR. Alianța de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu”, a scris Motreanu pe Facebook.

În același context, reprezentantul PNL susține că actualul Executiv și-a respectat angajamentele asumate în Parlament.

„Ilie Bolojan a respectat programul de guvernare care a fost votat inclusiv de PSD. PNL a transmis fără echivoc că nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care acest partid votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”, a adăugat Motreanu.

Secretarul general al PNL a mai explicat faptul că dacă moțiunea va avea succes, responsabilitatea guvernării trebuie asumată de inițiatori.

„Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării”, a conchis acesta.

Luni, PSD și AUR au anunțat că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut luni de lideri de la cele două partide politice, respectiv Petrișor Peiu (AUR) și Marian Neacșu (PSD).