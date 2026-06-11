Prima pagină » Politic » Bolojan explică de ce PNL nu-l votează pe Tomac: „Formula nu face decât să eludeze răspunderea” PSD

Bolojan explică de ce PNL nu-l votează pe Tomac: „Formula nu face decât să eludeze răspunderea” PSD

La finalul Ședinței Biroului Politic al PNL Ilie Bolojan a motivat decizia liberalilor de a nu susține Guvernul Tomac. Liderul PNL a precizat că actuala formă de guvernare nu face decât să eludeze răspunderea PSD.
Cel mai important om al lui Erdogan, preocupat de securitatea Mării Negre. Presa din Turcia face apel la Nicușor Dan înainte de Summitul NATO de la Ankara
Cel mai important om al lui Erdogan, preocupat de securitatea Mării Negre. Presa din Turcia face apel la Nicușor Dan înainte de Summitul NATO de la Ankara
Lovitură pentru Eugen Tomac. PNL anunță că nu va vota Guvernul. Bolojan: „Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire”
Lovitură pentru Eugen Tomac. PNL anunță că nu va vota Guvernul. Bolojan: „Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire”
Eugen Tomac despre relația țării cu Republica Moldova dacă rămâne premier: „Mi-aș dori să avem olimpiade comune între elevi”
Eugen Tomac despre relația țării cu Republica Moldova dacă rămâne premier: „Mi-aș dori să avem olimpiade comune între elevi”
Eugen Tomac, despre reformele lui Bolojan: Toate lucrurile bune începute de guvern trebuie continuate
Eugen Tomac, despre reformele lui Bolojan: Toate lucrurile bune începute de guvern trebuie continuate
Protest la Ministerul Sănătății. Ambulanțierii acuză tăierea sporurilor și scăderea veniturilor
Protest la Ministerul Sănătății. Ambulanțierii acuză tăierea sporurilor și scăderea veniturilor
Daiana Rob
11 iun. 2026, 13:03, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. (…) Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac”, a declarat Bolojan. 

Bolojan a mai acuzat că nici liderul PSD, Sorin Grindeanu „nu a revedicat poziția de premier”, iar nici PSD „nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o”. 

Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns”, a declarat Bolojan.

Acesta a acuzat că este „anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci, prin structura unui guvern de oameni, să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse de la alte ministere, deci este incorrect și este imoral din acest punct de vedere”, a declarat Bolojan. 

Reamintim că premierul Bolojan a fost demis, în urma moțiunii de cenzură comune inițiate de PSD și AUR, care a trecut în Parlament cu 281 de voturi pentru. De atunci, Guvernul Bolojan a funcționat într-o formă de interimat.

În urma consultărilor cu partidele, Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, săptămâna trecută, pe Eugen Tomac în funcția de ministru. Cu toate acestea, însă, se pare că Guvernul Tomac nu a primit sprijin politic din partea PNL.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
PNL a decis în unanimitate că nu îl susține pe premierul desemnat Eugen Tomac
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Lia Savonea, despre motivele achitărilor în multe dosare penale de corupție: „Populația nu înțelege toate aceste subterfugii”
Libertatea
596 lei în plus la pensie, pentru pensionarii din aceste orașe din România. Care este singura condiție
CSID
Erdogan, apel disperat către Nicușor Dan: „Trebuie neapărat să facem asta!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia