Bolojan explică de ce PNL nu-l votează pe Tomac: „Formula nu face decât să eludeze răspunderea” PSD

„Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. (…) Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac”, a declarat Bolojan.

Bolojan a mai acuzat că nici liderul PSD, Sorin Grindeanu „nu a revedicat poziția de premier”, iar nici PSD „nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o”.

„Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns”, a declarat Bolojan.

Acesta a acuzat că este „anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci, prin structura unui guvern de oameni, să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse de la alte ministere, deci este incorrect și este imoral din acest punct de vedere”, a declarat Bolojan.

Reamintim că premierul Bolojan a fost demis, în urma moțiunii de cenzură comune inițiate de PSD și AUR, care a trecut în Parlament cu 281 de voturi pentru. De atunci, Guvernul Bolojan a funcționat într-o formă de interimat.

În urma consultărilor cu partidele, Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, săptămâna trecută, pe Eugen Tomac în funcția de ministru. Cu toate acestea, însă, se pare că Guvernul Tomac nu a primit sprijin politic din partea PNL.