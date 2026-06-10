Matei Păun rupe tăcerea despre planul de avarie al lui Nicușor Dan

Matei Păun, om de afaceri și analist economic, cunoscut ca apropiat al lui Nicușor Dan și ca persoană care a fost implicată, de-a lungul timpului, în campaniile acestuia, a vorbit despre felul în care președintele gestionează criza politică, despre relația tensionată cu partidele și despre varianta unui guvern tehnocrat.

De meționat este că presa a scris despre legăturile profesionale ale lui Matei Păun din trecut cu spațiul ex-sovietic și despre poziții publice considerate favorabile Rusiei. Păun a respins eticheta de „pro-rus” și a susținut că are convingeri pro-europene.

Nicușor Dan, descris ca un președinte rezervat, dar vizibil nemulțumit

Întrebat, în cadrul emisiunii Leaders, cum se comportă președintele atunci când este nemulțumit de reacția partidelor la propunerile sale, Păun l-a descris pe Nicușor Dan ca pe un om rezervat, care nu își exteriorizează puternic nemulțumirea, dar la care aceasta se poate citi pe chip.

„E mai sumbru. Se citește pe fața lui că e nemulțumit. E o persoană care nu vociferează mult, dar se poate citi asupra lui acest lucru”, a spus Matei Păun.

Întrebat dacă Nicușor Dan are „două, trei planuri în spate” și dacă gândește strategic, răspunsul lui Păun a fost scurt: „Nu acum”. Totuși, pe parcursul discuției, acesta a insistat că președintele este o persoană orientată spre proceduri, instituții și detalii, care gândește pe termen lung și nu joacă politic „în scurt”.

Matei Păun: România se află într-un dezechilibru economic profund

Matei Păun a descris România ca fiind într-un dezechilibru macroeconomic profund, vorbind despre recesiune, stagflație, inflație ridicată, deficit bugetar și riscul unui downgrade al ratingului de țară. În opinia sa, criza politică nu poate fi separată de contextul economic.

„Situația e proastă și probabil că se va înrăutăți înainte să se îmbunătățească”, a spus el, explicând că statul trebuie să împrumute bani pentru a acoperi deficitul, ceea ce pune presiune pe dobânzi și pe credibilitatea României.

Păun a atras atenția că partidele mari trebuie să își asume responsabilitatea politică într-un moment în care populismul poate crește pe fondul dificultăților economice. În opinia sa, dacă economia nu este pusă pe o direcție sustenabilă, presiunea socială și politică va deveni tot mai mare.

Varianta unui guvern tehnocrat, prezentată ca soluție temporară

Matei Păun a spus că, în opinia sa, soluția unui guvern tehnocrat ar putea reprezenta o ieșire temporară din blocaj. El a definit tehnocratul ca pe o persoană apolitică, având competență tehnică și experiență administrativă, dar fără datorii politice sau legături clientelare.

„Din punctul meu de vedere, un tehnocrat e o persoană apolitică, cu competența tehnică necesară pe domeniul respectiv. Adică un manager, un administrator competent, cu experiența necesară, dar fără legăturile și bagajul politic”, a spus Păun.

El a argumentat că România are nevoie de oameni capabili să administreze, nu doar să facă politică. Potrivit lui Păun, partidele sunt prea prinse în calcule interne, în negocieri și în rețele clientelare, în timp ce criza economică cere decizii rapide, credibile și orientate spre stabilizare.

„Partidele fac foarte multă politică și mult prea puțină administrație”, a afirmat acesta.

Tomac, văzut ca o posibilă soluție fără datorii politice

Matei Păun a spus că, în opinia sa, Tomac nu este o persoană aservită politic și nu vine cu un sistem clientelar în spate. Totuși, el a recunoscut că o asemenea variantă are nevoie de sprijinul partidelor mari.

Păun a criticat atât PNL, cât și PSD, susținând că niciunul dintre cele două partide nu joacă într-o manieră constructivă. În opinia sa, fiecare încearcă să își rezolve propriile doleanțe, în detrimentul interesului național.

„Nici unul dintre aceste partide, în ceea ce mă privește, nu joacă într-o manieră constructivă”, a spus Matei Păun.

De ce nu a intervenit Nicușor Dan mai ferm pentru Ilie Bolojan

Moderatorul l-a întrebat și de ce Nicușor Dan nu a intervenit mai ferm pentru a-l salva pe Ilie Bolojan. Păun a răspuns că este sceptic că o ieșire publică a președintelui ar fi schimbat decisiv situația, pentru că, în cazul unei moțiuni de cenzură, raporturile de forță sunt în Parlament.

El l-a descris pe Nicușor Dan ca pe un președinte atent la limitele constituționale, la litera și spiritul Constituției, diferit de alți președinți care au forțat mai mult jocul politic.

„Este o persoană foarte ancorată în niște realități constituționale. Vine cu o rigoare și un respect nu numai cu privire la litera Constituției, dar și la spiritul Constituției”, a spus Păun.

Nicușor Dan, între rolul de mediator și blocajul partidelor

În viziunea sa, Nicușor Dan încearcă să se poziționeze ca mediator, nu ca lider care impune pur și simplu o soluție. Păun a spus că președintele își dorește o coaliție și o colaborare între partide, dar că blocajul actual vine din incapacitatea acestora de a veni cu o formulă viabilă.

Întrebat dacă Nicușor Dan l-a plăcut pe Ilie Bolojan, Păun a evitat să vorbească despre o relație personală, dar a spus că a existat respect.

„Eu cred că tot timpul l-a respectat”, a afirmat el.

Matei Păun: „Opțiunea mea personală ar fi fost mai degrabă pe o alegere tehnocrată”

Matei Păun a sugerat și că varianta unui tehnocrat a existat, cel puțin ca posibilitate firească, într-o listă scurtă de opțiuni discutate în jurul președintelui. El nu a dorit însă să confirme dacă l-a sfătuit direct pe Nicușor Dan să aleagă un premier tehnocrat.

„Opțiunea mea personală ar fi fost mai degrabă pe o alegere tehnocrată”, a spus Păun.

Pentru el, soluția tehnocrată nu ar trebui privită ca o formulă permanentă, ci ca o variantă de tranziție, menită să stabilizeze țara într-un moment critic. Păun a spus că un guvern tehnocrat ar putea avea rolul de a trece România peste „hop”, de a echilibra situația economică și de a crea premisele revenirii la un sistem politic normal.

Imaginea unui președinte prudent, într-o criză care se adâncește

În esență, dezvăluirile lui Matei Păun conturează imaginea unui președinte prudent, instituționalist, nemulțumit de blocajul partidelor, dar reticent în a forța limitele constituționale. În același timp, ele arată că, în cercul de reflecție apropiat lui Nicușor Dan, varianta tehnocrată este văzută ca o soluție posibilă pentru o criză economică și politică ce riscă să se adâncească.