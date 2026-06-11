Aurul a ajuns la minimul anului, deși inflația crește. De ce ocolesc investitorii metalul prețios?

Pe piața futures, unde investitorii cumpără și vând aur pentru livrare la o dată viitoare, contractele cu scadența în august au coborât joi la 4.046,20 dolari pe uncie (aproximativ 31,1 grame), cel mai redus nivel din noiembrie anul trecut. În numai o săptămână, aurul a pierdut 6,3% din valoare și se îndreaptă spre cea mai slabă performanță săptămânală din ultimele luni.

Dobânzile mari cântăresc mai mult decât inflația

Potrivit CNBC, explicația principală a scăderii este legată de politica monetară a Rezervei Federale a SUA (Fed), banca centrală americană.

În mod normal, investitorii cumpără aur atunci când se tem de inflație, deoarece metalul prețios își păstrează mai bine valoarea în perioadele în care puterea de cumpărare a banilor scade. De această dată însă, piețele pariază că inflația mai ridicată va determina Fed să mențină dobânzile la niveluri ridicate pentru mai mult timp sau chiar să le majoreze.

Pentru investitori, acest lucru schimbă calculele. Aurul nu generează venituri sub formă de dobândă sau dividende, spre deosebire de obligațiunile de stat sau depozitele bancare. Iar atunci când dobânzile cresc, activele care oferă randament devin mai atractive, iar aurul pierde teren.

Fed, tot mai departe de reducerea dobânzilor

Datele publicate recent în Statele Unite arată că inflația a crescut în luna mai în cel mai rapid ritm din ultimii trei ani, în principal din cauza scumpirii energiei. Totodată, piața muncii a evoluat mai bine decât estimau economiștii, ceea ce reduce presiunea asupra Fed de a tăia dobânzile.

De aceea, se așteaptă ca săptămâna viitoare Rezerva Federală să păstreze dobânda de referință în intervalul 3,50%-3,75%. Tot mai mulți investitori cred însă că reducerile de dobândă anticipate la începutul anului sunt din ce în ce mai puțin probabile.

Războiul din Orientul Mijlociu complică situația

Intrat în cea de-a patra lună, conflictul dintre Iran și Israel a contribuit la creșterea prețurilor la energie. Petrolul mai scump se reflectă în costuri mai mari pentru transport, industrie și consumatori, alimentând inflația.

În mod obișnuit, o astfel de situație ar susține prețul aurului. De această dată însă, investitorii sunt mai preocupați de reacția băncii centrale americane decât de efectele directe ale inflației.

Pe scurt, piețele consideră că scumpirea energiei și accelerarea inflației reduc șansele unor viitoare scăderi ale dobânzilor. Tocmai această perspectivă continuă să apese asupra prețului aurului.

Semnal negativ pentru analiști

Pe lângă factorii economici, investitorii urmăresc și semnalele transmise de piață. Aurul a coborât recent sub media prețurilor din ultimele 200 de zile, un indicator folosit pentru a evalua direcția generală a pieței. Pentru mulți traderi, acest lucru este un semnal că tendința de scădere ar putea continua.

Analiștii băncii Citigroup au descris această evoluție drept un semnal negativ important pentru piață.

Totuși, ei consideră că presiunile actuale ar putea fi temporare: „În pofida momentului negativ pe termen scurt, ne așteptăm ca prețul aurului să își revină atunci când situația din Strâmtoarea Hormuz se va detensiona”.

Strâmtoarea Hormuz este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru exporturile mondiale de petrol și orice amenințare la adresa traficului maritim din zonă poate influența puternic piețele energetice.

JPMorgan: investitorii se retrag din pariul pe deprecierea dolarului

O explicație suplimentară vine de la analiștii JPMorgan, care observă o retragere a investitorilor din așa-numitul „pariu pe deprecierea monedelor” (debasement trade). Expresia descrie strategia prin care investitorii cumpără aur sau bitcoin anticipând că valoarea monedelor tradiționale, în special a dolarului american, se va eroda în timp din cauza inflației și a nivelului ridicat al datoriei publice.

Potrivit JPMorgan, tot mai mulți investitori își reduc expunerea pe metalul prețios și își mută banii către alte tipuri de active.

Analiștii băncii spun că această schimbare poate fi observată atât prin retragerile de bani din fondurile care investesc în aur, cât și prin reducerea tranzacțiilor realizate de investitori pe piețele specializate.

Altfel spus, o parte a pieței nu mai vede aurul drept cea mai atractivă protecție împotriva inflației și a incertitudinilor economice. În schimb, investitorii par să prefere activele care pot beneficia de menținerea dobânzilor la niveluri ridicate.