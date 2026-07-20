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Inflația din zona euro încetinește pentru prima dată în acest an. Ce va decide BCE privind dobânzile

Inflația din zona euro a coborât la 2,8% în iunie, marcând prima scădere din acest an și oferind Băncii Centrale Europene un argument important pentru a evita o nouă majorare a dobânzilor, transmite Euronews.
Inflația din zona euro încetinește pentru prima dată în acest an. Ce va decide BCE privind dobânzile
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Victor Dan Stephanovici
20 iul. 2026, 09:02, Economic
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Potrivit datelor finale publicate de Eurostat, citate de Euronews, inflația anuală în zona euro a scăzut de la 3,2% în mai la 2,8% în iunie. Este prima temperare a ritmului de creștere a prețurilor după șase luni consecutive de accelerare. Scăderea vine cu doar câteva zile înaintea ședinței Consiliului Guvernatorilor al Băncii Centrale Europene (BCE), programată joi, când instituția va decide dacă păstrează dobânda-cheie la nivelul actual de 2,25% sau continuă ciclul de înăsprire a politicii monetare.

Datele arată o calmare a presiunilor inflaționiste

Reducerea inflației nu se rezumă doar la cifra generală. Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la energie și alimente, a coborât de la 2,6% la 2,4%, în timp ce inflația din sectorul serviciilor s-a redus de la 3,5% la 3,2%.

Și ritmul de creștere a prețurilor la energie a încetinit, de la 10,8% la 8,5%. În total, 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au raportat o scădere a inflației în luna iunie. În rândul celor mai mari economii din zona euro, Germania a înregistrat o inflație de 2,4%, Franța de 2%, Italia de 3%, iar Spania de 3,6%.

Petrolul rămâne principalul risc pentru BCE

În iunie, BCE a majorat dobânda de referință pentru prima dată în aproape trei ani, după ce conflictul din Iran a împins inflația la cel mai ridicat nivel din septembrie 2023. Între timp, prețul petrolului s-a redus temporar, însă situația s-a schimbat din nou.

Escaladarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran, atacurile asupra transportului maritim și noile sancțiuni au readus presiunea asupra pieței energetice. Petrolul Brent a urcat din nou până în jurul valorii de 87 de dolari pe baril, după ce la sfârșitul lunii iunie coborâse spre 72 de dolari. Această evoluție alimentează temerile că inflația ar putea începe din nou să crească în lunile următoare.

atac SUA Iran

16 martie 2026, –, Locație nedezvăluită: Un sistem de artilerie cu rachete de mare mobilitate (HIMARS) al Armatei SUA lansează rachete asupra unor ținte din Iran, în sprijinul Operațiunii Epic Fury, dintr-o locație nedezvăluită, la 2 martie 2026. Foto: US Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Ce a transmis Christine Lagarde

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat recent că majorarea dobânzii din iunie nu a fost o măsură preventivă, ci un răspuns la presiunile inflaționiste existente. Ea a subliniat că instituția nu urmează un calendar prestabilit și că fiecare decizie va depinde de cele mai recente date economice. Potrivit proiecțiilor actuale ale BCE, inflația ar urma să revină la ținta de 2% abia spre sfârșitul anului 2027, dacă politica monetară va rămâne suficient de restrictivă.

Analiștii se așteaptă la o pauză, dar nu exclud noi majorări

Economiștii consideră că datele privind inflația susțin, în acest moment, menținerea dobânzilor la nivelul actual. Totuși, dacă tensiunile geopolitice vor continua să împingă în sus prețul petrolului și al energiei, BCE ar putea reveni la majorarea dobânzilor în lunile următoare.

Mai multe instituții financiare, inclusiv ING, estimează că ședința din iulie se va încheia fără modificări ale dobânzii, însă o nouă creștere în septembrie rămâne un scenariu plauzibil.

În prezent, BCE este singura dintre marile bănci centrale occidentale care a majorat deja dobânzile în acest nou val inflaționist. În schimb, Rezerva Federală a SUA și Banca Angliei au preferat să mențină costul creditării la nivelurile actuale, în așteptarea unor noi date privind evoluția economiei.

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