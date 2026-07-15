Euro digital intră în faza de testare. BCE a selectat 36 de participanți la programul pilot

Banca Centrală Europeană (BCE), instituția responsabilă de politica monetară a zonei euro, a selectat cei 36 de participanți din peste 50 de candidaturi depuse în statele din zona euro. Potrivit Euronews, în program sunt incluse bănci tradiționale, bănci digitale și companii de plăți, între care Deutsche Bank, UniCredit, Revolut, Adyen și Stripe, care vor colabora cu BCE și cu 19 bănci centrale naționale din uniunea monetară, adică statele membre ale Uniunii Europene care folosesc moneda euro.

BCE mizează pe sectorul privat

Programul pilot va testa infrastructura tehnică, procesele operaționale și experiența utilizatorilor. Vor fi simulate atât plăți între persoane, cât și plăți către comercianți, în mediul online și offline, înainte ca BCE să decidă dacă euro digital va fi lansat oficial.

Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al BCE, a apreciat că interesul manifestat de instituțiile financiare confirmă sprijinul de care se bucură proiectul euro digital în sectorul privat.

„Interesul puternic al pieței pentru programul pilot arată că sectorul privat este pregătit să se implice activ și să contribuie la avansarea rapidă a proiectului euro digital, pentru consolidarea ecosistemului european al plăților”, a declarat oficialul BCE.

Euro digital așteaptă undă verde de la UE

Programul pilot se desfășoară în paralel cu negocierile dintre Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană referitoare la cadrul legislativ necesar introducerii euro digital. Moneda nu poate fi emisă înainte ca legislația să fie adoptată.

Potrivit calendarului actual, aprobarea normelor este estimată pentru 2027, iar o eventuală lansare publică ar putea avea loc în 2029, dacă procesul legislativ va fi finalizat la timp.

„Numerarul și euro digital vor avea ambele statut de mijloc legal de plată. Nicăieri în Europa nimeni nu va putea spune: Îmi pare rău, nu accept bancnote”, a declarat președinta BCE, Christine Lagarde, pentru Euronews. Potrivit acesteia, euro digital este gândit să completeze numerarul, nu să îl înlocuiască.

Alternativă la rețelele de plăți din SUA și China

Șefa BCE a explicat că unul dintre obiectivele proiectului este reducerea dependenței Europei de marile rețele internaționale de plăți, în principal americane, precum Visa și Mastercard, dar și chineze.

„Depindem în principal de rețele americane și, uneori, chineze pentru organizarea plăților. Avem nevoie de o soluție europeană, pentru că vrem să fim suverani la noi acasă”, a declarat președinta BCE.

Fără dobândă, dar cu limite de deținere

Planul actual al BCE prevede ca euro digital să fie disponibil gratuit pentru consumatori prin intermediul instituțiilor de plată autorizate. De asemenea, acesta nu va purta dobândă, iar sumele care vor putea fi deținute vor fi limitate pentru a evita retrageri masive de depozite din băncile comerciale.