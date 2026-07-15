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Adolescenții nu vor mai putea sta pe rețelele sociale noaptea. Marea Britanie pregătește noi reguli

Adolescenții de 16 și 17 ani din Marea Britanie vor avea accesul restricționat la rețelele sociale pe timpul nopții. Ce prevăd noile măsuri.
Adolescenții nu vor mai putea sta pe rețelele sociale noaptea. Marea Britanie pregătește noi reguli
Ioana Târziu
15 iul. 2026, 12:12, Știri externe
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Marea Britanie vrea să restricționeze accesul adolescenților la rețelele de socializare pe timpul nopții, notează BBC.

Guvernul a anunțat măsuri pentru tinerii de 16 și 17 ani, între miezul nopții și ora 06:00.

Restricțiile pot fi ocolite prin modificarea contului

Aplicații precum Instagram, TikTok și YouTube ar fi setate să nu fie disponibile adolescenților în intervalul menționat. Totuși, tinerii pot renunța la restricții printr-o modificare a contului, potrivit sursei.

Guvernul dorește, de asemenea, ca funcțiile „dependente”, cum ar fi redarea automată și derularea infinită, să fie dezactivate. A spus că, în combinație cu restricțiile pe timp de noapte la rețele, măsurile vor îmbunătăți concentrarea adolescenților, calitatea somnului și viața de familie.

Noile planuri vin după anunțul din iunie, conform căruia persoanele sub 16 ani din Marea Britanie vor avea accesul interzis pe mai multe platforme.

Ministrul siguranței online, Kanishka Narayan, a apărat măsurile. A spus că o combinație între restricțiile de circulație și limitarea funcțiilor de redare automată înseamnă că „Marea Britanie va fi deja cel mai robust loc din lume când vine vorba de reglementarea” companiilor de tehnologie, mai arată sursa.

Măsurile, „cruciale pentru a-i ajuta pe tineri să doarmă suficient”

Într-o declarație anterioară, secretarul pentru Tehnologie, Liz Kendall, a declarat că măsurile vor fi „cruciale pentru a-i ajuta pe tineri să doarmă suficient”. De asemenea, măsurile sunt esențiale pentru ca tinerii „să se concentreze pe școală și facultate și să petreacă mai mult timp de calitate cu familia și prietenii. Toate acestea sunt fundamentale pentru construirea unei vieți adulte fericite, sănătoase și împlinite”.

„Ne dorim ca tinerii să se bucure de beneficiile tehnologiei, având în același timp instrumentele necesare pentru a face din lumea online un loc în care pot prospera”, a adăugat secretarul.

Guvernul a declarat că măsurile suplimentare vor avea ca scop să ajute copiii să utilizeze chatboții cu inteligență artificială în siguranță. Măsurile includ și obligarea furnizorilor să introducă pauze regulate pentru copiii sub 18 ani, potrivit aceleiași surse.

Noile măsuri vor fi propuse Parlamentului până la sfârșitul anului 2026. Scopul e ca acestea să intre în vigoare odată cu interdicția de acces la rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani. Aceasta din urmă este impusă în primăvara viitoare, mai specifică sursa.

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