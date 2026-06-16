Miniștrii britanici fac presiuni asupra lui Trump pentru a evita o reacție negativă la interdicția privind rețelele sociale

Oficialii au declarat că au petrecut săptămâni întregi încercând să-i asigure pe înalții oficiali ai administrației Trump și pe președintele SUA însuși că restricțiile nu vizează în mod specific companiile tehnologice americane, potrivit The Guardian.

Interdicția privind platformele precum X, Facebook, YouTube, Snapchat și TikTok face din Marea Britanie a doua țară din lume care impune restricții drastice asupra rețelelor sociale pentru copii.

Însă oficialii britanici sunt conștienți de riscul unor represalii din partea lui Trump, cu care Starmer se va întâlni la summitul G7 de la Évian-les-Bains din această săptămână și care a amenințat anterior Marea Britanie cu „o taxă vamală substanțială” dacă guvernul nu renunță la taxa pe serviciile digitale.

O persoană implicată în acest demers a declarat că miniștrii au adoptat o abordare pe trei fronturi pentru a „implica companiile, a informa în prealabil administrația și a combate miturile din mass-media. Este vorba despre protejarea copiilor din Marea Britanie, nu despre a ne lupta cu companiile tehnologice americane”.

Întrebat despre posibilitatea declanșării unui nou conflict cu Washingtonul, Starmer a spus: „Sincer, cred că liderii din întreaga lume au recunoscut întotdeauna că trebuie să ia măsuri pentru a proteja copiii. În ceea ce îl privește pe președintele Trump, am vorbit cu el sâmbătă, îl voi revedea în această după-amiază și, da, desigur, vom discuta despre acest subiect și multe alte probleme, iar mulți alți lideri sunt foarte interesați de el”.

Până luni seara, președintele SUA nu a comentat planurile.

Ce restricții va introduce Marea Britanie

Pe lângă stabilirea limitelor de vârstă pentru multe platforme de socializare, guvernul va împiedica persoanele sub 16 ani să se difuzeze în direct, va interzice adulților să ia legătura nesolicitată cu copiii pe site-urile de jocuri și va interzice copiilor sub 18 ani să interacționeze cu chatboți „romantici”.

Miniștrii lucrează la alte restricții care vor fi dezvăluite luna viitoare, inclusiv restricții de acces la rețelele sociale după miezul nopții pentru tinerii de 16 și 17 ani.

Marți, secretara pentru tehnologie, Liz Kendall, a declarat că „nu are nicio îndoială” că „copiii care sunt în prezent pe rețelele de socializare, pentru care acestea reprezintă o parte integrantă a vieții lor, vor încerca să ocolească interdicția, iar mulți vor reuși. Dar considerăm că trebuie să tragem această linie clară, să oferim mai multă claritate părinților și o protecție mai mare copiilor”.

Kendall a afirmat că restricțiile nu vor fi infailibile, dar că această măsură vizează „redefinirea așteptărilor” pentru adolescenți și chiar pentru copiii mai mici în ceea ce privește conținutul la care au acces.

„Nu am crezut niciodată că interdicția va fi o soluție miraculoasă… Va fi mai degrabă o resetare a așteptărilor și a normelor sociale pentru copiii de șapte, opt, nouă, zece ani, acum că nu vor mai avea acces la rețelele sociale până la vârsta de 16 ani”, a declarat ea pentru BBC.