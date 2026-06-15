Accesul la rețele sociale interzis în Marea Britanie pentru copiii și tinerii sub 16 ani. Premier: „Această interdicție va avea loc”

Persoanele sub 16 ani vor avea accesul interzis la toate principalele aplicații de socializare, spune premierul, citat de Sky News.

Măsura vine în urma unei inițiative similare adoptate de Australia în decembrie 2025.

„Nu iau această decizie cu ușurință și nu o voi prezenta ca fiind lipsită de consecințe, de parcă rețelele sociale nu ar fi adus niciun beneficiu tinerilor, pentru că este evident că acest lucru nu este adevărat”, a declarat Starmer în cadrul discursului său.

„Dar guvernarea înseamnă întotdeauna alegeri, iar pentru mine este clar că o interdicție totală este alegerea corectă”, a continuat premierul britanic.

Starmer este tatăl a doi copii și spune că acesta cunoaște „temerile pe care le simțim cu toții”, în legătură cu rețelele sociale. Starmer a mai precizat că nu și-a dorit niciodată altceva decât fericirea, dar și siguranța copiilor săi.

În continuarea discursului său, premierul britanic a întrebat retoric: „Credem cu adevărat că rețelele sociale creează un mediu fericit pentru copiii noștri? Credem cu adevărat că este un loc în care se pot simți în siguranță? Nici nu cred că mai este nevoie să răspund la aceste întrebări, nu-i așa? Fiecare părinte poate vedea asta cu ochii lui”, spune Starmer.

Premierul susține că rețelele sociale îi fac pe copii nefericiți argumentând că acestea le facilitează agresorilor hărțuirea, abuzarea copiilor și ar putea chiar să afecteze sănătatea mentală.

„Îi expun la conținut periculos, pentru că asta atrage atenția. Sunt concepute să creeze dependență”, a continuat Starmer.

Premierul britanic este de părere că rețelele sociale îi împiedică pe copii să-și facă temele, să citească, să se întâlnească cu prietenii și să se culce la ora potrivită, afectând-le, în cele din urmă dezvoltarea.

„Îmi pare rău pentru această generație. Mă gândesc la propria mea copilărie. Și da, începutul anilor 1970 nu a fost întotdeauna o plimbare în parc, dar nu trebuia să ne confruntăm cu așa ceva – o tehnologie care pătrunde în fiecare colț al vieții”, este de părere Starmer.

Starmer continuă spunând că are încredere că părinții vor susține această măsură și adaugă: „Nu sunt dispus să fac compromisuri în ceea ce privește siguranța și fericirea copiilor noștri, și de aceea această interdicție trebuie să aibă loc, și de aceea această interdicție va avea loc”.

El recunoaște că nu va fi ușor să se opună companiilor de social media, că va fi dificil să se legifereze și să se aplice această interdicție, dar promite să meargă mai departe.

Prim-ministrul mai spune că produsele care nu sunt vizate de această interdicție generală, cum ar fi platformele de jocuri, vor trebui să împiedice copiii să poată discuta cu străini.

El recunoaște că unii copii vor găsi o cale de a ocoli această interdicție, dar observă că aceștia ocolesc și alte legi, așa că nu este un motiv pentru a nu face acest lucru.

Prim-ministrul concluzionează: „Acest lucru îi va face pe copiii noștri mai fericiți. Și le vom oferi mai mult timp, mai multă siguranță, mai multă libertate să crească, mai multe oportunități. Și asta, în cele din urmă, este ceea ce urmărește acest guvern”, a conchis premierul.

Premierul britanic speră ca regulamentul ce interzice accesul tinerilor la rețelele sociale să fie adoptat înainte de Crăciun, iar interdicția să intre în vigoare în prima parte a anului 2027.