Cutremur devastator în Japonia. Bilanțul morților a crescut la 34 după seismul din Kumamoto

Seismul, produs marți seara, a provocat distrugeri importante în regiune, cu clădiri prăbușite, drumuri grav afectate și perturbări majore ale lanțurilor de aprovizionare. Autoritățile continuă operațiunile de intervenție și evaluare a pagubelor, în timp ce echipele de salvare caută eventuale victime printre dărâmături, scrie Reuters.

Bilanțul victimelor continuă să crească

Conform informațiilor furnizate de guvernul prefecturii Kumamoto, alte șase persoane au fost rănite grav în urma seismului.

Cutremurul a produs pagube extinse infrastructurii, iar mai multe drumuri au fost fisurate sau distruse, îngreunând accesul echipelor de intervenție.

De asemenea, activitatea economică din zonă a fost afectată, iar lanțurile de aprovizionare au fost perturbate din cauza avariilor produse la infrastructură și unități industriale.

Autoritățile avertizează că bilanțul ar putea continua să se modifice pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Aproape jumătate dintre victime au murit în două incidente majore

Potrivit autorităților japoneze, aproape jumătate dintre persoanele decedate și-au pierdut viața în două incidente produse în timpul cutremurului.

Unul dintre acestea a avut loc la o fabrică de hârtie aparținând companiei Nippon Paper Industries, unde structura clădirii a suferit avarii majore în urma seismului.

Cel de-al doilea incident s-a produs într-un centru comercial operat de compania Aeon, unde autoritățile investighează posibilitatea producerii unei explozii de gaze după cutremur.

Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-au produs cele două tragedii și dacă explozia de la centrul comercial a fost declanșată de avariile provocate de seism.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor

Echipele de intervenție rămân mobilizate în prefectura Kumamoto pentru îndepărtarea dărâmăturilor și restabilirea infrastructurii afectate.

În paralel, autoritățile locale monitorizează situația în cazul unor eventuale replici ale cutremurului și încearcă să restabilească alimentarea cu utilități și transportul în zonele afectate.

Cutremurul reprezintă unul dintre cele mai grave dezastre naturale produse în Japonia în acest an și readuce în atenție vulnerabilitatea regiunii la activitatea seismică intensă.