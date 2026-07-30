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Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 28 de morți

Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7.1 produs marți în sud-vestul Japoniei a ajuns la 28 de morți, potrivit autorităților japoneze. În urma seismului, sute de mii de persoane au primit ordin de evacuare și zeci de mii de gospodării au rămas fără curent electric.
Bilanțul cutremurului din Japonia a crescut la 28 de morți
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
30 iul. 2026, 07:37, Știri externe
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„Bilanțul victimelor este în prezent de 28 de morți, inclusiv persoanele ale căror decese sunt încă investigate pentru a se stabili dacă au legătură cu cutremurul”, a transmis Minoru Kihara, secretarul general al Guvernului de la Tokyo, citat de AFP

Regiunea Kyushu a fost afectată de peste 100 de replici de la producerea cutremurului, ceea ce a menținut un nivel ridicat de alertă în zonele afectate. 

Autoritățile au dispus evacuarea a aproximativ 260.000 de locuitori din prefectura Kumamoto, iar peste 36.000 de locuințe au rămas fără energie electrică. 

Cutremurul s-a produs marți, la ora locală 16:27, în regiunea Kumamoto, situată în vestul Japoniei, la aproximativ 900 de kilometri sud-vest de Tokyo.  

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români, cu privire la riscul producerii unui tsunami în regiunile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki. 

Japonia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată pe „Cercul de Foc” al Pacificului, unde se produce aproximativ 20% din totalul cutremurelor cu magnitudinea de cel puțin 6.0 la nivel mondial. 

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