Sute de migranți traversează înot distanța dintre Maroc și teritoriul spaniol Ceuta

Sute de migranți traversează înot distanța dintre Maroc și enclava spaniolă Ceuta, copleșind forțele de securitate de la frontieră, au declarat, miercuri, autoritățile locale.

„În ultimele zile, peste 1.500 de migranți, printre care adulți și minori, au ajuns la Ceuta pe mare”, a declarat jurnaliștilor șeful guvernului din Ceuta, Juan Jesús Vivas.

„Centrele de primire sunt copleșite și saturate”, a adăugat el, citat de Euronews.

Cu toate acestea, șeful guvernului regional spune că unii oameni au murit în încercarea de a traversa ruta înot. Potrivit lui Vivas, 60 de cadavre au fost găsite în mare în ultimul an.

Garda Civilă spaniolă, Serviciul de Salvare Maritimă și Crucea Roșie au folosit ambarcațiuni pentru a salva migranții din apă, înainte de a-i duce la Ceuta.

Sute de persoane dorm acum în fața unui centru de primire a migranților a cărui capacitate este depășită.

Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a recunoscut că autoritățile se confruntă cu „o situație extraordinară, excepțională”, în cadrul unui interviu acordat pentru postul de televiziune laSexta.

Potrivit acestuia, ministerul face față acestei situații cu „mijloace pe care le-am mobilizat deja acolo în mod permanent”.

Maroc și Spania cooperează

Miercuri, ministerul spaniol al Internelor a lăudat autoritățile marocane, spunând că acestea cooperează și că relația cu regatul este „strânsă și bazată pe loialitate”.

„De asemenea, ei limitează plecările ilegale”, a declarat el pentru laSexta.

Cei care încearcă să treacă granița sunt în principal marocani, alături de un număr redus de algerieni care locuiau în Maroc în timp ce încercau să emigreze în Europa, potrivit activiștilor din Maroc și Ceuta.

Nu a fost clar ce i-a determinat pe atât de mulți migranți să înoate până la Ceuta.

Vivas a criticat o hotărâre a Curții Supreme spaniole de la începutul acestei luni, care a stabilit că migranții care sosesc pe mare nu pot fi duși imediat în Maroc fără o procedură legală corespunzătoare, spre deosebire de cei care intră în Spania pe cale terestră, de exemplu escaladând gardul de frontieră.

Cu toate acestea, unii activiști, printre care Omar Naji, președintele Asociației Marocane pentru Drepturile Omului din estul Marocului, s-au întrebat dacă hotărârea respectivă a declanșat valul de migrație. Majoritatea marocanilor nu ar fi avut cunoștință de această decizie juridică, a afirmat el.