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Trump anunță un acord pentru dezarmarea completă a Hamas în Gaza. Planul ar urma să fie implementat în etape

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că a fost încheiat un acord privind dezarmarea completă a grupării Hamas și a altor grupări armate din Fâșia Gaza, pe care l-a descris drept un pas major în implementarea planului său de pace destinat să pună capăt războiului dintre Israel și Hamas.
Trump anunță un acord pentru dezarmarea completă a Hamas în Gaza. Planul ar urma să fie implementat în etape
sursă foto: Allison Robbert/Pool via CNP/ABACAPRESS.COM
Andrei Rachieru
31 iul. 2026, 02:07, Știri externe
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Anunțul a fost făcut prin intermediul platformei Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a precizat că înțelegerea reprezintă un „moment de referință” în aplicarea așa-numitului „Plan Trump în 20 de puncte” pentru încetarea conflictului din Gaza, scrie Reuters.

Implementarea va avea loc în etape

Potrivit declarațiilor lui Donald Trump, acordul va fi pus în aplicare gradual. Procesul prevede dezarmarea grupărilor palestiniene, în paralel cu retragerea treptată a forțelor israeliene din anumite zone ale Fâșiei Gaza.

Totodată, securitatea enclavei ar urma să fie asigurată de o Forță Internațională de Stabilizare, care va colabora cu o nouă structură de poliție palestiniană. Scopul este crearea unui cadru de securitate care să permită administrarea teritoriului de către o nouă conducere palestiniană.

Trump le-a mulțumit Egiptului, Qatarului și Turciei pentru rolul jucat în medierea negocierilor care au dus la această înțelegere.

Trump promite o nouă administrație palestiniană

În mesajul publicat pe Truth Social, președintele american a afirmat că acordul reprezintă „un pas esențial” pentru ca Gaza să fie administrată de un nou guvern palestinian, care va colabora cu organismul denumit „Board of Peace”.

„Acest acord este un pas critic pentru ca Gaza să fie în cele din urmă guvernată de un nou guvern palestinian, care va lucra îndeaproape cu Board of Peace pentru a ajuta poporul palestinian. În același timp, Israelul va beneficia de securitatea pe care o merită”, a transmis Donald Trump.

Anunțul vine în contextul în care administrația americană încearcă să obțină o soluție negociată pentru încheierea conflictului izbucnit după atacul Hamas asupra Israelului și operațiunile militare israeliene desfășurate ulterior în Fâșia Gaza.

Negocierile și luptele continuă

Anterior anunțului făcut de Donald Trump, surse apropiate negocierilor au declarat că discuțiile desfășurate la Cairo între mediatorii internaționali și reprezentanții Hamas au înregistrat progrese neobișnuite în ceea ce privește implementarea planului de pace susținut de Statele Unite.

Cu toate acestea, un oficial israelian a declarat că termenii propuși în cadrul negocierilor nu sunt încă satisfăcători pentru Israel, ceea ce indică faptul că există în continuare obstacole înainte ca acordul să fie implementat integral.

În paralel cu negocierile diplomatice, confruntările din teren nu au încetat. Potrivit personalului medical din Gaza, loviturile aeriene israeliene desfășurate joi au provocat moartea a cel puțin șase palestinieni, printre care doi copii.

Anunțul administrației Trump deschide perspectiva unui nou cadru de securitate și administrare pentru Fâșia Gaza, însă succesul planului va depinde de respectarea etapelor convenite și de acceptarea acestora de toate părțile implicate în conflict.

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