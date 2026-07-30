Plan pentru Gaza: Negociatorii discută dezarmarea Hamas și transferul puterii către un guvern tehnocrat

Propunerea nu reprezintă încă un acord final și nu există deocamdată garanția unui acord între părți.

Potrivit unei surse diplomatice citate de The Jerusalem Post, planul prevede dezarmarea Hamas și trecerea treptată a administrării Gazei către un guvern tehnocrat.

„Nu vor exista excepții pentru anumite arme sau anumite persoane. O singură autoritate, o singură lege, o singură armă”, a declarat oficialul citat.

Planul ar include eliminarea tuturor tunelurilor, a depozitelor de arme și locurilor de fabricare a armamentului, din Fâșia Gaza. La finalul procesului, nu ar mai trebui să existe infrastructură teroristă în teritoriu, iar Hamas nu ar mai avea niciun rol de guvernare sau militar – nici oficial, nici din umbră.

Hamas ar trebui să renunțe la rolul militar

Potrivit declarațiilor obținute de publicația israeliană, toate armele, inclusiv cele grele și ușoare, ar urma să fie plasate sub controlul Comitetului Național pentru Administrarea Gazei – o administrație propusă pentru perioada postbelică – cu sprijinul misiunii internaționale de securitate, denumită Forța Internațională de Stabilizare (ISF).

Procesul de predare și depozitare a armelor ar urma să înceapă în următoarele săptămâni, după acceptarea cadrului de către Hamas. Armamentul urmează să fie transferat către ISF și scos definitiv din uz.

Hamas ar urma, de asemenea, să oprească toate activitățile militare, inclusiv recrutarea de noi membri. În schimb, Israelul ar suspenda campania de eliminări țintite, însă și-ar păstra dreptul de a interveni militar în cazul apariției unor noi amenințări.

Israelul nu se retrage din Gaza fără dezarmarea completă a Hamas

Acordul propus prevede că Israelul nu își va retrage trupele dincolo de actuala „Linie Galbenă” din Fâșia Gaza decât după finalizarea completă a procesului de dezarmare a Hamas. Linia marchează zona până la care forțele israeliene s-au retras în prima etapă a acordului de încetare a focului.

Sursa diplomatică a subliniat că procesul nu se bazează pe încredere între părți, ci pe respectarea etapizată a unor angajamente reciproce.

Potrivit acesteia, „întregul proces se bazează pe reciprocitate, nu pe încredere. Îndeplinirea de către o parte a unui angajament declanșează următorul angajament al celeilalte părți”.

„Trebuie să fie totul”

Inițiativa este descrisă drept un punct de cotitură pentru Gaza, fiind concepută după negocieri îndelungate, ghidate de planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump.

„Acesta este un nou început pentru Gaza”, susține oficialul citat, explicând că obiectivul ar fi crearea unui viitor mai bun pentru populația din Gaza și garantarea securității pentru Israel.

Potrivit acestuia, „în acest moment, rămâne neclar dacă se va ajunge la un acord”, însă mediatorii și Consiliul pentru Pace (Board of Peace), prevăzut în planul pentru Gaza, nu ar accepta un scenariu în care doar o parte dintre tuneluri sunt distruse sau doar o parte dintre arme sunt predate. „Trebuie să fie totul”.