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Pavel Durov, fondatorul aplicației Telegram, a fost inclus pe lista „teroriștilor” din Rusia

Rusia l-a adăugat pe creatorul aplicației pe lista „teroriștilor”, după ce a anunțat că Durov a fost dat în urmărire internațională pentru complicitate la terorism. Aplicația sa de mesagerie, Telegram, este folosită de Ucraina în scopuri de recrutare.
Pavel Durov, fondatorul aplicației Telegram, a fost inclus pe lista „teroriștilor” din Rusia
Pavel Durov Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
30 iul. 2026, 17:13, Știri externe
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Directorul executiv al Telegram, Pavel Durov, a fost plasat pe o listă a autorităților ruse cu persoane desemnate drept „teroriști” sau „extremiști ”, a observat AFP joi, la o zi după ce Moscova a anunțat că l-a dat în urmărire internațională sub acuzația de complicitate la terorism, potrivit Le Figaro.

Durov, în vârstă de 41 de ani, apare acum pe lista întocmită de autoritățile ruse de supraveghere financiară, care include persoane și organizații acuzate de participarea la „activități extremiste” sau „terorism”.

Născut în Rusia și deținător de pașaport francez și al Emiratelor Arabe Unite, Durov este anchetat în Franța din 2024, Parisul acuzându-l că nu a acționat împotriva diseminării de conținut infracțional pe Telegram.

În Rusia, aplicația de mesagerie Telegram este una dintre cele mai populare, utilizată atât de cetățenii obișnuiți, cât și de serviciile publice, inclusiv Kremlinul, ministere cheie și forțele de ordine. Rusia, care desfășoară o ofensivă la scară largă în Ucraina din februarie 2022, se confruntă cu restricții digitale fără precedent timp de luni de zile, în special limitând accesul la Telegram și la un alt serviciu occidental de mesagerie, WhatsApp. Aceste servicii sunt acuzate că sunt utilizate de serviciile de securitate ucrainene împotriva securității țării.

Autoritățile din Rusia încercaseră să blocheze aplicația

Pavel Durov, un rezident al Dubaiului, este un autoproclamat libertarian și un susținător al confidențialității pe internet, dar controversat pentru refuzul său de a modera orice conținut de pe aplicația de mesagerie Telegram, pe care a co-fondat-o în 2013. Autoritățile ruse încercaseră deja să o blocheze în 2018 înainte de a abandona în cele din urmă efortul.

Autoritățile judiciare din Federația Rusă ar putea emite un mandat de arestare în lipsă pe numele fondatorului Telegram, această procedură fiind necesară pentru extrădarea sa.

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